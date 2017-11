L'Assemblea està preparada per fer front a la fiança dels presos polítics

També ha participat a l'acció, Eulàlia Subirana, del secretariat de l'Assemblea Foto: Albert Alemany

L'Assemblea Nacional Catalana està preparada per fer front a la fiança dels presos polítics. Així ho ha explicat amb "cautela" el seu vicepresident Agustí Alcoberro, que aquest vespre s'ha empresonat en una de les "cel·les" de la plaça Major de Vic . Demà el magistrat Llarena del Tribunal Suprem estudiarà l'excarceració dels membres del Govern i "els Jordis" enviats a presó per la jutge de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela.Alcoberro ha apuntat que, en cas que la xifra sigui similar a la de la presidenta del Parlament Carme Forcadell (150.000 euros) "la caixa de solidaritat se'n podria fer càrrec". Tot i així, "hem d'esperar quins esdeveniments es produeixin", ha dit el vicepresident, apuntant a criteris tècnics que podrien impedir que es fes l'ingrés fins al dilluns que ve.Alcoberro ha remarcat, però, que això "només és una part del problema". "La via judicial i policial cada vegada està amenaçant més col·lectius com alcaldes, mestres... una allau repressiva que caldrà aturar", ha sentenciat.El representant de l'Assemblea ha apuntat que en cas que es dictés llibertat pels presos "seria una prova que les accions, com les que es fan a Vic, han tingut ressò i han forçat que es produeixi aquest canvi". Per això ha destacat que "és importantíssim mantenir aquest caliu i que no convertim en normal una situació anormal en democràcia".