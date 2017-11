Destinaran 150.000 euros per promocionar Osona com a destinació turística

Durant la presentació de les accions del 2018 Foto: CCOsona

La setmana passada es va celebrar la reunió anual del Consell General d' Osona Turisme i la V Nit del Turisme a Osona. En la reunió anual d'Osona Turisme (format per 47 ajuntaments d'Osona i 2 associacions privades) es va aprovar la memòria d'actuacions del 2017 i la proposta del pla d'accions i de pressupost pel 2018 que s'enfila a 150.000 euros. La gran part de la despesa es destina a les accions de promoció i comunicació per tal de donar a conèixer Osona com a destinació turística.Aquest pla d'accions donarà continuïtat a les activitats de funcionament de l'ens i dinamització del turisme a la comarca; accions que es basen en l'assessorament continuat en temes turístics a ajuntaments i empreses; la creació i millora de productes turístics; la realització d'accions de millora i competitivitat a través de sistemes de qualitat i formació; el desenvolupament d'accions de promoció, comunicació i comercialització i les accions de gestió i planificació del territori.Algunes de les noves accions de cara al 2018 són el suport a ajuntaments en l'elaboració de fulls de ruta de promoció turística municipal; la creació de punts de connexió wifi; una campanya de sensibilització al resident i el desenvolupament de nous projectes innovadors al voltant de la gastronomia, la cultura i la natura per tal d'ampliar l'oferta de productes turístics a Osona.Actualment Osona Turisme està format per 47 municipis i 2 associacions de privats. Aquests membres són els ajuntaments de Balenyà, Calldetenes, Centelles, Espinelves, El Brull, Folgueroles, Gurb, Les Masies de Roda, Les Masies de Voltregà, L'Esquirol, Malla, Manlleu, Montesquiu, Muntanyola, Orís, Roda de Ter, Rupit i Pruit, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Julià de Vilatorta, Sant Quirze de Besora, Sant Pere de Torelló, Sant Vicenç de Torelló, Santa Eulàlia de Riuprimer, Santa Maria de Besora, Seva, Sora, Taradell, Tavèrnoles, Tavertet, Tona, Torelló, Vic, Vidrà, Viladrau, Vilanova de Sau i el Consorci del Lluçanès (que representa als 11 municipis del territori que pertanyen a Osona) i dues entitats sense ànim de lucre que són l'Associació Catalana d'Agències de Viatges (ACAVE) i Osona Cuina.