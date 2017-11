Les esquerdes de la Unió Europea, al Fòrum de Debats

Cartell de l'acte Foto: Fòrum de Debats

El Fòrum de Debats organitza aquest divendres, 1 de desembre, una conferència amb el títol de "La crisi desintegradora de la Unió Europea, ¿irreversible o reconduïble?" que anirà a càrrec de Rafael Poch, escriptor i corresponsal a París del diari La Vanguardia. En l'acte es partirà de la idea que la Unió Europea, tal com la coneixíem des de fa un quart de segle (Maastricht) ha passat a millor vida.Aquest procés de desintegració presenta cinc esquerdes: en l'eix franco-alemany, entre països del nord i del sud (Pigs), entre l'est i l'oest, amb el Brexit i amb les crisis "regionals", de les quals el cas català en podria ser una mostra. Tot això, ¿és reparable, o ens trobem davant d'una dinàmica de desintegració irreversible?. La conferència començarà a les 8 del vespre, tindrà lloc a l'Auditori de la Fundació Antiga Caixa Manlleu, Rambla Hospital, 11, de Vic i, com sempre, anirà seguida de col·loqui.