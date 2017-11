El GDT demana ajuda als europarlamentaris per alliberar Junqueras i Romeva

Diferents ONG i col·lectius en defensa dels drets mediambientals i socials han fet pública una carta, que enviaran a tots els europarlamentaris, en què els hi demanen ajuda per aconseguir alliberar de la presó els exconsellers catalans, en especial Raül Romeva i Oriol Junqueras, antics membres del Parlament Europeu i amb qui aquestes organitzacions havien treballat anys enrere en la consecució dels seus objectius.Signen la carta el Grup de Defensa del Ter (GDT), en clau osonenca, i altres organitzacions com Aigua és Vida, Federació d'Ecologistes en Acció de Catalunya, Martorell Viu, Plataforma en Defensa de l'Ebre, Plataforma de Defensa de les Terres del Sénia, Prou Sal i Xarxa Nova Cultura de l'Aigua. Totes elles reclamen una "solució política i no pas judicial" per a la situació que viuen els consellers destituïts pel 155.Les organitzacions afirmen sentir-se consternades pel fet que "un procés que sorgeix d'unes eleccions democràtiques" acabi "a les sales dels tribunals i es converteix en un judici polític contra les decisions d'un Parlament democràtic".La carta també expressa "indignació" perquè "des de les instàncies de l'Estat espanyol s'ha iniciat una campanya d'odi" sobre les institucions catalanes també "focalitzada" sobre "persones que per la seva trajectòria han destacat per una honradesa i sentit comú que han deixat empremta allà on han desenvolupat la seva feina".Es refereixen en aquest sentit a l'empresonament d'Oriol Junqueras i Raül Romeva "que com europarlamentaris van vetllar pel compliment de les normatives comunitàries en aquells casos en què els diversos governs de l'estat espanyol feien cas omís a aquestes normes", relata la missiva."Han estat dues persones amb un marcat caràcter europeista, que han afavorit la participació ciutadana i han aproximat les institucions comunitàries als col·lectius socials tant de Catalunya com de la resta de l'Estat espanyol que ens hem vist afectats per l'incompliment del Regne d'Espanya en temes ambientals i socials", afegeixen.Pel seu "bagatge" i el "seu sentit democràtic i defensor dels drets humans", les entitats sotasignants apel·len els diputats del Parlament Europeu per tal que intervinguin davant les institucions i que Junqueras, Romeva així com la resta de consellers empresonats i els líders d'Òmnium i l'ANC "puguin continuar desenvolupant el seu treball en defensa dels drets i de les llibertats socials a Espanya i a Catalunya amb plena llibertat i dedicació com sempre han fet allà on han estat", conclouen.