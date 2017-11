L'Esquirol remodelarà el camp de futbol de terra per gespa artificial

Imatge del projecte de remodelació Foto: Aj. de l'Esquirol

L' Ajuntament de l'Esquirol va presentar la setmana passada la remodelació del camp de futbol municipal, que convertirà el camp de terra en un de gespa artificial. Es preveu que les obres es portin a terme durant el 2018 i que l'agost ja estiguin acabades. El club podrà estrenar les noves instal·lacions la temporada 2018-2019. De moment, l'aprovació del projecte i la licitació de les obres es faran duran el mes de gener.Actualment, l'Esquirol té tres camps de futbol: el d'herba natural de Cantonigròs, el de terra de Sant Martí Sescorts i el de terra de l'Esquirol. L'AE Corcó és l'únic club amb equips de futbol base de la comarca d'Osona que juga en un camp de terra. El club compta amb cinc equips: benjamí, aleví, cadet, juvenil i el primer equip, que juga a quarta regional.Tal com explica l'Ajuntament en una nota, el projecte de remodelació l'enderroc dels vestuaris i el local social actuals, i els murs de formigó al voltant del camp. El nou accés al camp, sense deixar de fer servir l'accés pel carrer Osona, seria pel carrer del Puig, i és per això que aquests nous accessos permetran als jugadors fer servir els vestuaris del Pavelló Municipal inaugurat l'any 2011.La remodelació preveu ampliar les mides del camp que es farà de gespa artificial de 40 mm farcida amb cautxú EPDM reciclat, com el que s'utilitza com a terra en els parcs infantils. El projecte també preveu com a mesura pionera la col·locació de la gespa sobre una base elàstica o base amortiguadora feta amb espuma de poliuretà que permet un millor drenatge i reté la humitat.Aquesta remodelació forma part d'un projecte més ampli de reforma i adaptació de tota l'àrea de lleure d'aquesta zona de l'Esquirol, que afecta el Carrer Jaume Pons, La Pollancreda, el pati de l'Escola i les piscines municipals. Una reforma que a mig termini està orientada a unir el centre del poble amb la zona educativa i esportiva de l'Esquirol.