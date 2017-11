Vic rep el distintiu de «Ciutats i Viles amb Caràcter»

📝 Un comitè d'experts reconeix #Vic com a 'Ciutat i Vila amb Caràcter'. Se situa entre les 8 primeres ciutats catalanes que reben aquest distintiu de @turismecat, que en fomentarà la promoció turística 👉🏻 https://t.co/kglmW7UBwM pic.twitter.com/bkvITB06CK — Ajuntament de Vic (@aj_vic) 30 de noviembre de 2017

Aquesta marca té com a objectiu posar en valor el patrimoni urbà de Catalunya –més enllà de Barcelona- i promocionar aquelles ciutats que combinen diferents aspectes (cultura, art, gastronomia, arquitectura, innovació, etc.) per oferir al visitant una experiència completa. Hi poden optar ciutats mitjanes –pel que fa al volum de població- i amb una forta personalitat marcada per alguns aspectes com ara el caràcter històrico-cultural, enogastronòmic, artístico-creatiu, entre d'altres.Les ciutats i viles que aconsegueixen aquesta distinció entren a formar part d'un pla de promoció específic de l'Agència Catalana de Turisme, i adquireixen una sèrie d'avantatges com són: visibilitat en els canals online de l'ACT, ús per utilitzar el distintiu exclusiu de Ciutats i Viles amb Caràcter, participació en accions promocionals de l'ACT (fires, workshops, presentacions, viatges de familiarització, etc.), accés al pla de formació de l'ACT, o accés a informes d'intel·ligència de mercat elaborats per l'Agència Catalana de Turisme, entre d'altres.