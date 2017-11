​Petita enfarinada en els punts més alts d'Osona

Ciuret Foto: Meteosona



Bellmunt Foto: MeteOsona

Bellmunt Foto: MeteOsona

La bossa d'aire àrtic que ha arribat a Catalunya ha fet caure els termòmetres de manera dràstica arreu del país, amb glaçades generalitzades. En el cas d'Osona, aquest dijous al matí, en els punts més alts hi va haver una petita enfarinada, com és Bellmunt o Ciuret. Així ho recullen les càmeres de MeteOsona Es preveu que les temperatures continuïn caient i, tot i una lleu pujada transitòria, el divendres encara baixaran més i es mantindran amb registres gèlids fins diumenge, quan tocaran fons. El cap de setmana serà de rigorós hivern i les màximes no arribaran als 10 graus en moltes comarques. El descens marcat de la temperatura i el vent incrementarà la sensació encara més de fred.La neu també està assegurada el cap de setmana al vessant nord del Pirineu, on poden caure gruixos importants: Vall d'Aran, nord del Pallars Sobirà i Andorra. Divendres la cota de neu encara baixarà més, pot nevar per sota dels 100 metres.