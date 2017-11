Llum verda per fer un nou aparcament a l'estació de Torelló

Durant el ple de l'Ajuntament de Torelló d'aquest dilluns Foto: Aj. de Torelló

L' L' Ajuntament de Torelló Adif han tancat l'acord de cessió dels terrenys per poder adequar un aparcament al costat de l'estació de tren. Així doncs, el consistori podrà adequar l'espai del costat de la via, a l'avinguda Pirineus. El ple de dilluns passat va donar llum verda, per unanimitat, al contracte de cessió d'aquests terrenys, propietat d'Adif, per un termini de 10 anys.

Estació de Torelló, imatge d'arxiu. Foto: Adrià Costa

L' acord ja es va prendre el ple de juliol , però Adif hi va voler introduir algunes modificacions. Tal com explica l'Ajuntament, el contracte, que contempla la cessió dels terrenys propietat d'Adif a favor de Torelló, s'allarga en 10 anys, per la qual cosa finalitzarà el 31 d'octubre de 2027. Després de la cessió, l'Ajuntament adequarà aquests terrenys de 2.550 metres quadrats i adjacents a l'estació de tren per tal de destinar-los a aparcament per a la gent que utilitza la línia de tren. L'alcalde Santi Vivet va celebrar la consecució de l'acord per les dificultats que suposa negociar amb ADIF, tot i que va agrair la bona disposició.Es preveu que hi puguin cabre una vuitantena de cotxes; actualment l'estació en té una desena de places. El nou pàrquing serà a l'altra banda de les vies i els usuaris hauran de creuar pel pas subterrani existent. Es tracta d'una reivindicació històrica de la plataforma d'usuaris Perquè no ens fotin el tren. D'aquesta manera es vol potenciar l'estació de Torelló com un punt de referència per la Garrotxa.