L’arbre de Nadal ja ha arribat a la plaça Major de Vic carregat de simbolisme. Enguany, l’arbre té un llaç groc al capdamunt per reclamar la llibertat dels presos polítics. I no només això, a més de la gran pancarta, fins al dia 10 de desembre, també compartirà espai amb la presó instal·lada per l’ANC i Òmnium Cultural.