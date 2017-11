La formigonera bolcada Foto: Cedida

Un camió formigonera ha bolcat aquest dimecres al migdia a la carretera B-522, a l’altura de Sant Martí Sescorts (l’Esquirol). Segons el Servei Català de Trànsit, no hi ha hagut ferits i s’han desplaçat als llocs dels fets dues patrulles de Mossos d’Esquadra. A hores d’ara, encara hi ha el camió bolcat i, per tant, un pas alternatiu per la circulació dels cotxes.