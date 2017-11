Esquerra Republicana donarà el tret de sortida a la campanya electoral a Vic amb Marta Rovira

Jordi Fàbrega i Elisabet Ferreres durant la presentació d'aquest dimecres al migdia Foto: Carles Fiter

L'Atlàntida de Vic acollirà el proper dilluns 4 de desembre l'inici de campanya d'Esquerra Republicana de Catalunya amb Marta Rovira i Gabriel Rufián. Tal com ha explicat Jordi Fàbrega, president del partit a la comarca, la capital d'Osona ha estat l'escollida per dos motius principals. Primer perquè "Osona té un pes significatiu en tot aquest procés d'independència". "És bo que l'inici de campanya sigui des de l'optimisme d'un territori que fa molts anys que lluita per la independència", ha remarcat Fàbrega.En segon lloc, perquè la vigatana Marta Rovira "és qui haurà de portar tot el pes de la campanya i fer de número 1 mentre Oriol Junqueras estigui a la presó". Fàbrega ha apuntat que també és un reconeixement cap Marta Rovira, "que ha sabut estar a l'alçada de les circumstàncies i alhora és una força d'ànim cap a ella i a tot el partit".Fàbrega ha explicat que des del partit a Osona la campanya està encarada "a frenar l'unionisme". En aquest sentit, ha remarcat que l'objectiu d'ERC no és guanyar les eleccions, sinó que els partits independentistes aconsegueixen "els millors resultats". "Ens falta exercitar la independència i la república", deia Fàbrega, remarcant la repressió exercida pel govern espanyol amb l'aplicació del 155.El president d'ERC a Osona també ha apuntat que es tracta d'unes eleccions "atípiques i il·legítimes" perquè no les ha convocat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Tot i això, "no ens fa por votar", ha dit Fàbrega. El també alcalde de Sant Pere de Torelló s'ha mostrat entristit pel fet que Carles Mundó no pugui fer campanya.L'alcaldessa de Montesquiu i vicepresidenta de la formació, Elisabet Ferreres, ha presentat la campanya "La democràcia sempre guanya". Esquerra farà diferents xerrades col·loquis en una quinzena municipis d'Osona. A més d'aquestes, també es farà una trobada als municipis de les tres alcaldesses d'ERC (Margarida Feliu, Montse Barniol i Ferreres) per fomentar la participació femenina en les eleccions. Des de la formació també han fet una crida a la participació dels apoderats "per assegurar la transparència".