Botigues de Manlleu visiten Londres per conèixer noves tendències del sector

Els comerciants de Manlleu a Londres Foto: Aj. de Manlleu

Un total de 13 comerços es van desplaçar fa unes setmanes a Londres en el Retail Tour, el circuit formatiu i de caire lúdics que cada any organitza l'Ajuntament de Manlleu. D'aquesta manera, els comerciants van visitir les zones comercials i turístiques més emblemàtiques de la capital britànica, acompanyats d'un professional del retail i de la tècnica de comerç de Manlleu.Tal com explica l'Ajuntament en una nota, van visitar l'entorn de Spitalfields, Portobello, Baker Street i Bond Street i el Box Park Shoreditch, renovat districte comercial al mig de la ciutat de Londres, on la presència d'oficines ha estimulat l'obertura de nous comerços que creen tendència i són un referent d'innovació.