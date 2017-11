Retiren el primer niu de vespa asiàtica a Sant Julià de Vilatorta

Aquest és el primer niu que es troba a Sant Julià de Vilatorta Foto: Cedida

Al niu encara hi havia vespes obreres Foto: Cedida

El pes del niu feia inclinar el punt més alt de la capçada del cedre Foto: Carles Fiter

L'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta va retirar aquest dimarts el primer niu de vespa asiàtica que s'ha trobat al poble. En declaracions a, el regidor de Medi Ambient, Lluís Solanas, apunta que "el niu no representa cap perill" per la població però que es va decidir retirar-lo per l'alarma social generada. Els veïns del municipi van localitzar-lo a dalt de tot de la capçada d'un cedre, d'uns 20 metres d'alçada.El rusc feia uns 50 centímetres de diàmetre i els tècnics per retirar-lo van necessitar una grua. Per aniquilar l'espècie invasora van partir el rusc. Aquesta intervenció ha tingut un cost d'uns 600 euros per l'Ajuntament de Sant Julià.Solanas explica que "fa témer que n'hi haurà més" de cara l'any que ve. Segons el regidor, en el niu hi quedaves algunes vespes obreres, ja que en aquesta època de l'any les reines colgades a sota terra. Quan surtin és molt probable que creïn noves colònies. Aquesta espècie fa un niu d'un sol ús.La vespa asiàtica o velutina és una espècia depredadora d'abelles comunes. La vespa es posa davant del niu de les abelles (a les caixes), i no deixa tornar els insectes que tornen amb mel. Les agafen al vol, les maten i s'emporten el cos per alimentar les seves larves de vespa asiàtica. Això provoca que les abelles deixin de sortir del niu i, per tant, es van menjant les reserves de mel i de pol·len que tenen dins de l'arna. Arriba un punt, però, que es queden sense reserves, És llavors, quan la vespa entra i acaba d'exterminar tota la caixa.A Osona, ja se n'han trobat més a la zona de Cantonigròs, Vidrà, Manlleu, Vic i Torelló. Al Ripollès i a la Garrotxa, el problema està molt més estès i molts apicultors han hagut de plegar, perquè la vespa asiàtica ha acabat amb poblacions d'abelles.