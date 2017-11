Fred polar arreu del país

Salt del Molí, a Vidrà, en una imatge d'arxiu. Foto: Josep M. Montaner

Continuarà sent protagonista la davallada de la temperatura pels vinents dies, amb nevades importants a la cara nord del Pirineu. #meteocat pic.twitter.com/5Szavk5JJM — Meteocat (@meteocat) 28 de novembre de 2017

La bossa d'aire àrtic ja ha arribat a Catalunya i ha fet caure els termòmetres de manera dràstica arreu del país, amb glaçades generalitzades. Aquesta matinada, les temperatures més baixes s'han marcat a l'interior, al Prepirineu i al Pirineu, amb registres com els de Lleida (-3,4ºC), Vic (-3,5ºC), Puigcerdà (-5,8ºC), Vielha (-2,8ºC) o Núria (-5,8ºC). Al litoral, el fred no ha estat tan rigorós, amb mínimes més elevades: Barcelona (8,2ºC) i Tarragona (5,1ºC).Avui hi haurà nevades a la cara nord del Pirineu, on de cara a la tarda la cota baixarà fins als 800 metres. També a la tarda, es produiran ruixats aïllats (sense previsió de neu) a les comarques de l'interior de Barcelona i Girona.Però això només ha fet que començar. Les temperatures continuaran caient de valent i, tot i una lleu pujada transitòria, el divendres encara baixaran més i es mantindran amb registres gèlids fins diumenge, quan tocaran fons.El cap de setmana serà de rigorós hivern i les màximes no arribaran als 10 graus en moltes comarques. El descens marcat de la temperatura i el vent incrementarà la sensació encara més de fred.La neu també està assegurada el cap de setmana al vessant nord del Pirineu, on poden caure gruixos importants: Vall d'Aran, nord del Pallars Sobirà i Andorra. Divendres la cota de neu encara baixarà més, pot nevar per sota dels 100 metres.