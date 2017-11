Comencen les obres de la cruïlla del carrer Manlleu amb Diputació a Torelló

La cruïlla on es fan els treballs Foto: Aj. de Torelló

Aquesta setamana s’han posat en marxa les obres de la cruïlla del carrer Manlleu amb el carrer Diputació de Torelló. Després de reunir-se amb l’empresa constructora i els comerciants de la zona, l’Ajuntament ha adoptat mesures per minimitzar l’impacte de les obres de Can Jaumira durant la campanya de Nadal i reduir les molèsties que puguin causar.Tal com explica l’Ajuntament de Torelló en una nota, d’entrada, s’invertirà l’ordre de les dues primeres fases, de manera que es començarà per la instal·lació de la nova canonada en el tram del carrer Manlleu, entre la illeta de Can Jaumira i el carrer Cònsol. Per tant, es tallarà el trànsit en aquest tram del carrer Manlleu en direcció a Manlleu, i es mantindrà la circulació d’aquest carrer al carrer Diputació, tant en sentit ascendent com descendent.Quan s’acabi aquesta fase, les obres afectaran el tram de la illeta i el carrer Diputació, per la qual cosa no es podrà accedir a aquest vial des del carrer Manlleu. La circulació al carrer Manlleu estarà restablerta i els vehicles que entrin a Torelló ho hauran de fer pel carrer Cònsol.Aquesta fase ha de quedar enllestida el 22 de desembre, data en què s’obrirà un parèntesi en les obres, que no es reprendran fins al 8 de gener, per reduir les molèsties en el veïnat durant les festes de Nadal. Al llarg d’aquesta període es podrà circular amb normalitat.Un cop passades les festes s’iniciarà la tercera fase, que implicarà tallar completament el carrer Manlleu a l’alçada del carrer Cònsol, per la qual cosa no es podrà circular pel carrer Manlleu. Mentre durin les obres, s’habilitaran itineraris alternatius convenientment senyalitzats.Aquesta important actuació ha de permetre minimitzar l’impacte de les pluges sobre aquesta zona ja que s’augmentarà de manera significativa la capacitat hidràulica de la xarxa de clavegueram. Per assolir aquest augment de capacitat s’instal·larà una nova canonada entre el carrer del Cònsol i el carrer Diputació, que recollirà els cabals que actualment vehiculen les canonades existents en aquest punt. Les obres van a càrrec de Construccions Icart i tenen un cost que frega els 200 mil euros.A més de les afectacions sobre el trànsit, també s’han hagut de modificar els itineraris del bus i la ubicació d’algunes parades. En sentit Vic, el bus passarà per l’avinguda Pompeu Fabra, carrer Collsacabra, plaça Joanot, carrer Congost, carrer Colomer i carrer Manlleu. En sentit Borgonyà, passarà del carrer Manlleu, cap a l’avinguda Rosselló, carrer Congost, carrer Colomer, carrer Damians, carrer Estudis i carrer Prat de la Riba.Pel que fa a les parades, en sentit Vic, la del carrer Puigdassalit es trasllada al carrer Collsacabra. I en sentit Borgonyà, la parada del carrer Diputació passa al carrer Damians; la del carrer Manlleu es substitueix per una parada a l’avinguda del Rosselló. I canvia de cantó la parada de la plaça Germà Donat. Per alguns carrers per on passarà el bus hi haurà limitacions d’aparcament.