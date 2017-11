Agustí Alcoberro es tancarà a la «presó» de Vic aquest dijous

Agustí Alcoberro Foto: Adrià Costa

Pancarta reclamant la llibertat dels presos polítics a la plaça Major de Vic Foto: Adrià Costa

El vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, es tancarà aquest dijous a la presó instal·lada a la plaça Major de Vic. Alcoberro ho farà acompanyat de la secretària de l'ANC, Eulàlia Subirà, i el també membre del Secretariat Nacional Ricard Ibáñez. Dissabte, dia 2, Antonio Baños i Glòria Segarra (tots dos membres del Secretariat Nacional) també es tancaran a la presó a partir de les 12 del migdia.El vicepresident participarà a l'acció Un poble empresonat a partir de les 6 de la tarda. Després oferirà la conferència "Per la llibertat dels presos polítics: de la repressió franquista als presos polítics actuals". Alcoberro, que també és historiador, hi explicarà la seva experiència com a pres polític durant el franquisme i ho compararà amb la situació actual. La xerrada, organitzada per l'ANC Osona, Òmnium Osona i el CDR Alt Ter, és a dos quarts de 8 del vespre a l'auditori de l'antiga Caixa Manlleu, a la rambla de l'Hospital de Vic.