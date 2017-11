Mundó agraeix «l'escalf i solidaritat» d'una ciutadania que «ha dit alt que no defallirà»

Un nou clam per la llibertat dels presos polítics. Aquest cop a l'Auditori de la Ciutadella de la UPF i centrat en el conseller de Justícia, Carles Mundó, de qui representants de diversos sectors vinculats a la seva persona, la universitat on es va formar o la seva professió n'han lloat nombroses virtuts i han denunciat un empresonament que equiparen els procediments dels temps franquistes contra els enemics del règim.



En una sala plena a vessar i amb diverses autoritats presents, el moment més emotiu ha arribat cap al final, quan la dona del conseller, Anna Marta Roca -que s'ha confessat incòmode com a oradora-, ha repassat la trajectòria de Mundó com a militant del Bloc d'Estudiants Independentistes (BEI) de la UPF, posteriorment com a membre del consell social de la facultat de Dret en diverses èpoques i finalment vinculat a ERC, i aviat ha passat a llegir una carta escrita pel titular de Justícia des de la presó el 20 de novembre, en motiu d'aquest acte.



Des d'allí, lamentava la llunyania de la família i de la seva gent per part d'ell i dels seus companys de Govern, "acusats d'un delicte que no hem comès", per bé que agraïa "l'escalf i solidaritat" d'una ciutadania que "alt i clar ha dit que no defallirà". "Gràcies pel suport i la solidaritat", acabava la carta, just després de la qual tota la sala s'ha posat dempeus per aplaudir-la, tant a Roca com a la gran projecció de Mundó del final de l'auditori. Entre el públic, hi havia dirigents i diputats d'ERC com Lluís Salvadó, Marc Sanglas, Anna Simó, Sergi Sabrià, Josep Maria Jové o Alfred Bosch, els expresidents del Parlament Núria de Gispert i Ernest Benach, els diputats de la CUP durant aquesta legislatura Mireia Vehí, Gabriela Serra i Benet Salellas, i personalitats com Carles Viver i Pi-Sunyer i Magda Oranich.



Irregularitats jurídiques en el procés



Tot i això, l'encarregat de llegir el manifest del món jurídic ha estat Xavier Bernadí, qui va ser professor del conseller i reclutat per ell al departament com a director general de drets i entitats jurídiques, qui ha confessat que, de "l'admiració que et genera, és gairebé impossible no estimar-lo". Ja donant veu al manifest, ha denunciat nombroses irregularitats juridiques en la causa contra el Govern i els "Jordis", com l'ús d'"arguments que busquen el resultat i no el raonament dels fets" i elements que vulneren el dret a la tutela judicial efectiva. "Rebutgem l'ús i l'abús als procediments judicials com a eina de resposta als problemes polítics", ha asseverat, així com el fet que s'estiguin "vulnerant principis fonamentals del dret penal", entre els quals la "presumpció d'innocència o tenir temps suficient per exercir el legítim dret de defensa", així com lamenta que "l'Audiència Nacional no té competència" per jutjar aquest cas.



Igualment, el manifest reconeix "el seu caràcter de presos polítics" i assegura que els impulsors de l'acte perseveraran "en la lluita i la denúncia" per frenar el patiment que "l'autoritarisme de l'Estat està generant en els presos polítics i les seves famílies". Aquesta, de fet, afirma que és una "causa contra la pèrdua de drets i garanties democràtiques per a tota la societat". Com a mostra del suport del seu departament, una interpretació d'una coral formada per treballadors de la conselleria de Justícia ha clos l'acte, just abans d'una fotografia al paí de la UPF amb el llaç "ben groc" i una pancarta per la llibertat dels presos polítics.



Pragmàtic, intel·ligent i irònic



En tot cas, el conductor i encarregat d'obrir-lo havia estat l'exconseller i ara president de la Fundació Josep Irla -vinculada a ERC- Joan Manuel Tresserras, que s'ha compromès a fer "el possible perquè el Carles recuperi la llibertat" i ha destacat el seu "paper destacadíssim en el Pacte Nacional per l'Educació", en una etapa anterior a Govern. Igualment, n'ha lloat la figura, ja que el considera "un home pragmàtic, d'acció, de conviccions fermes, ràpid en la presa de decisions, amb una ment diàfana, amb mirada analítica i penetrant i reflexiu de manera permanent però discreta", ja que "no para de donar voltes a les coses".



Així mateix, el considera una persona "extremadament intel·ligent". "La més intel·ligent amb què em vaig topar en el pas per la política, el seu cervell sempre processava més ràpid que els altres", ha afegit, ja que "els seus comentaris sempre tenien la doble virtut de centrar-se en els aspectes centrals de cada tema, però alhora aquests temes quedaven perfectament filtrats per la seva mordacitat", a més que "podia ser irònic i sarcàstic" i una "persona generosa" amb "gran capacitat de treball i un sentit innat de l'eficiència en l'administració del propi temps i el temps dels altres", amb capacitat per "desarmar els seus interlocutors en les reunions més complicades". "És un líder poc aparatós, no ha d'aparentar", ha conclòs.



Fotografia dels presents a l'acte en solidaritat Mundó, al pati de la UPF. Foto: ACN

Jaume Casals, rector de la UPF ha lloat també el conseller i les seves capacitats i ha aixecat la veu pel fet que "algunes persones i companys del món universitari que puguin usar expressions com 'ben engarjolats', ja que això és incompatible amb el món de la universitat".



Igualment, Sergi Blàzquez, fundador de Drets (com Mundó), ha explicat que, en una conversa a l'inici de legislatura, el conseller li va assegurar: "Si tenim la gent al costat, sens dubte farem la feina per la qual hem estat escollits". I "han tingut la gent al costat i han complert", ha destacat, i ara s'ha compromès a treballar "incansablement per l'alliberament i contra l'ús de la justícia amb finalitats polítiques". "Tots els governs del món voldrien tenir un conseller com tu", ha conclòs.



La llei contra els judicis franquistes



Al seu torn, Pep Cruanyes, president de la Societat Catalana d'Estudis Jurídics i membre de la Comissió de la Dignitat, ha destacat el seu paper en l'aprovació de la llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme, amb l'objectiu d'elaborar "una llei que sortís de la mediocritat legislativa que solen acompanyar les lleis de memòria" i que, per primer cop "deia que els tribunals de Franco eren il·legals i, per tant, totes les sentències dictades, eren nul·les de ple dret". Malgrat tot, ha fet paral·lelismes amb aquells judicis i la repressió actual contra el procés, ja que "el delicte de rebel·lió és usat de nou de manera barroera per jutjar ideologies" i "al·legant lleis franquistes" i amb el "Suprem trepitjant les competències del TSJC".



D'aquesta manera, Cruanyes ha denunciat que hi ha un "retorn a les jurisdiccions especials" i es torna a parlar "d'abjurar i retractar-se per part dels consellers, la qual cosa recorda la llei de repressió de la maçoneria i el comunisme" i ha criticat que "treballar pel benestar i l'autodeterminació és un delicte, per anar contra els interessos de la pàtria". "Ghandi seria un reu de delicte de rebel·lió davant la justícia espanyola avui", ha etzibat, motiu pel qual ha argumentat que s'està produint una "persecució política similar al franquisme o en societats democràtiques com el maccarthisme".



El mèrit de tancar la presó



Agustí Alcoberro, vicepresident de l'ANC però també qui va ser comissari de l'exposició en motiu del tancament de la presó Model -impulsada per Mundó- ha definit el conseller com una persona "de conviccions i pragmàtica" i, posant en valor la mesura relativa al punt i final de la presó, ha recordat que "el primer polític que va dir que tancaria la presó Model va ser Adolfo Suárez el 1976". Sigui com sigui, ràpidament ha passat a tractar qüestions d'actualitat replicant aquells que neguen que hi hagi presos polítics, ja que "els ministres de Franco anaven pel món dient que a Espanya no hi havia presos polítics", així com es feia "en tots els règims", motiu pel qual considera que és una "autèntica vergonya que gent que ve de tradició antifranquista sigui capaç de fer uns arguments immorals".



Per això, ha denunciat la "terrible repressió generalitzada per part de l'Estat", una "repressió massiva que afecta a tots els objectius", ja que, més enllà dels presos polítics, hi ha "molta més gent en llibertat condicional a qui se li han obert processos", entre els quals "a alcaldes, a professors, a tècnics informàtics, a pagesos, a bombers...". Aquesta és, segons Alcoberro, "la única medicina i proposta que arriba de l'estat espanyol", que reclama que els membres del Govern "abjurin de les seves idees", una reclamació "amb precedents en el franquisme, però també en la Inquisició" o, en altres llocs del món, com "a l'Iran de l'ayatollah Jomeini o la Xina de la revolució cultural proletària de Mao Tse-Tung". "La nostra lluita està carregada de raons i, en el sentit de la història, aquestes raons es podran materialitzar, i allò que vam votar l'1-O es convertirà en una autèntica realitat", ha conclòs.



Orgull com a advocat



Finalment, el president del Consell de l'Advocacia Catalana, Carles McCrach, ha assegurat que cal estar "orgullosos de tenir un advocat com Carles Mundó", a qui ha definit com una "persona esplèndida i un advocat meravellós" que "va predicar una justícia de con ellos i no a por ellos". Igualment, ha explicat que, quan ha anat recentment a visitar el conseller a la presó l'ha vist "indignat però animat".