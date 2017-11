​Vic acull la primera fira del col·leccionisme Playmobil amb escenes d'Osona

És la primera vegada que arriba a la capital d'Osona

Vic acull aquest cap de setmana la primera edició a la ciutat de la Fira del Col·leccionisme Playmobil que comptarà amb una exposició formada per 18 diorames de gran format com a principal atractiu.Entre les escenes dedicades a Osona, destaca un diorama dedicat als 20 anys dels Sagals d'Osona, un sobre el mercadal de Vic a l'Edat Mitjana i un altre d'homenatge a l'associació Sant Tomàs, que enguany compleix el 50è aniversari.D'entre la resta de propostes, el públic també podrà veure una escena inspirada en els fets de l'1 d'octubre o una altra sobre les conquestes romanes. Des de l'organització, han explicat que la fira està concebuda com un "parc temàtic" itinerant dedicat exclusivament a la marca alemanya.El saló s'estructurarà en quatre grans apartats: l'exposició de diorames de gran format, la fira de col·leccionisme - amb punts de venda de figures i complements dels cliks-, una zona de jocs educatius i l'àrea amb tallers de creativitat.Durant tot el cap de setmana, a la fira també hi haurà una galeria de figures Playmobil gegants, (d'1 metre i 80 centímetres d'alçada), jocs educatius o una zona d'inflables. També destaca el concurs del Click Amagat, on el públic haurà de trobar tres personatges coneguts de la ciutat amagats entre els diorames. Es tracta del Bisbe Oliba, l'Estudiant de Vic i Pilarin Bayés. La fira està organitzada per l'empresa vigatana Smartplay i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vic i Abacus.