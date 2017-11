Vic acull un congrés internacional sobre la història del bisbat de Vic des del S.VI fins a l'actualitat

Marc Sureda i Carme Sanmartí, durant la roda de premsa de presentació del congrés Foto: ACN

Recollir tot el què se sap i detectar el què falta per saber sobre la història del bisbat de Vic. Aquest és el principal objectiu del congrés internacional Episcopus , que se celebrarà a la capital d'Osona des d'aquest dimecres, 29 de novembre, fins l'1 de desembre. Amb una vuitantena d'inscrits, el congrés vol repassar tota la història del bisbat, des del segle VI fins a l'actualitat, i fer-ho des de quatre vessants: la història, l'art i el patrimoni, el pensament i l'educació i, per últim, la llengua i la literatura. Segons ha explicat el membre de la secretaria científica del congrés, Marc Sureda, el congrés és "ambiciós" per la seva cronologia i per la qualitat de les ponències i comunicacions que s'hi presenten, i ha afegit que el resultat del congrés serà "el punt de partida del llibre sobre la història del bisbat de Vic". La cita està organitzada des de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Vic i la Universitat de Vic Amb motiu de la commemoració de les efemèrides de quatre bisbes que representen la història del Bisbat de Vic: Cinidi, Veyán i Mola, Oliba i Torras i Bages, la Universitat de Vic i l'Institut Superior de Ciències Religioses de Vic han organitzat el congrés “Episcopus”, una cita que pretén fer un pas més enllà en el recull de la història del bisbat de Vic.Segons ha explicat un dels membres de la secretaria científica del congrés, Marc Sureda, l'objectiu és recollir tot allò que se sap i detectar tot el què falta per saber sobre la història del bisbat, i la seva influència en el territori i en la societat. De fet, la cita preveu reunir totes aquelles persones que han fet o estan fent investigacions sobre la diòcesis.Sureda i la professora emèrita de la UVic, Carme Sanmartí, han destacat la qualitat de les comunicacions i ponències que es faran durant el congrés, i han afegit el fet que totes les ponències han estat encarregades per la secretaria i, per tant, representen "una aportació important" en l'objectiu de donar més cronologia al bisbat de Vic.Entre els actes, destaca la conferència inaugural, que tindrà lloc aquest dimecres a les dotze del migdia al Palau Episcopal de Vic, i que serà a càrrec del catedràtic Paul Freedman, de la Universitat de Yale, especialista en història social de l'Edat mitjana, particularment de la història de Catalunya, i que ha fet una important publicació sobre la diòcesis de Vic.Dels resultats del congrés, la intenció és recollir totes les publicacions que s'hi hagin fet per publicar-les i "fer una nova aportació a la història del bisbat i, per tant, també a la història de Catalunya". Serà, segons Sureda, "el punt de partida del llibre sobre la història del bisbat de Vic".