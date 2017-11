Vic obre la convocatòria per disposar d'una parcel·la als horts de Serrallonga

Hort municipal Foto: Aj. de Vic

Un any més, l' Ajuntament de Vic obre la convocatòria per accedir a una parcel·la als horts de titularitat municipal de Serrallonga. Totes les persones interessades poden presentar les sol·licituds fins al dimecres 13 de desembre a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC). Per optar a una d'aquestes parcel·les s'han de reunir diversos requisits. Tots aquells que siguin escollits per disposar d'un hort municipal hauran de dipositar una fiança de 60 euros i abonar la taxa per utilitzar aquests horts, fixada en 60 euros. Un cop abonades aquestes quantitats podran disposar d'aquestes parcel·les per un període màxim de 4 anys.