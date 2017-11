La Fira de l'Avet d'Espinelves espera vendre uns 3.000 exemplars, una xifra similar a la de l'any passat

La 37a edició de Fira de l'Avet d'Espinelves arrencarà aquest dissabte donant pas a una de les fires més tradicionals del calendari nadalenc del país. Els carrers de pedra d'aquest petit municipi acolliran una vuitantena de parades durant els nou dies que durarà el certamen. D'aquestes, vuit són d'avets i esperen vendre uns 3.000 exemplars, una xifra similar a la de l'any passat. El regidor de Turisme, Jordi Geli, ha explicat a l'ACN que el fet que enguany la fira comenci un cap de setmana abans que el Mercat Medieval de Vic pot ajudar a "repartir" millor els visitants entre els dos caps de setmana que dura la fira i que enguany s'allarga fins el 10 de desembre. En termes generals, s'espera la visita d'entre 60.000 i 80.000 persones.Geli ha explicat que els dies de més afluència a la Fira de l'Avet seran els dies del Pont de la Puríssima, "com és habitual", i també per la coincidència amb el Mercat Medieval de Vic, que aquest any comença el dia 6 de desembre. No obstant, des del consistori es preveu també una bona afluència de visitants el primer cap de setmana, "tot i que serà més tranquil·let". Molts dels visitants provenen de l'àrea metropolitana de Barcelona, però també de diversos racons de Catalunya, atrets per la singularitat de la fira. Jordi Geli ha apuntat que un dels públics que comença a ser recurrent a la fira és el francès i l'andorrà, sobretot gràcies als desplaçaments que fan en autobús.Un altre dels punts que cada any afecten la fira és la mobilitat. Normalment, per la Fira de l'Avet s'habiliten unes 1.000 places d'aparcament. Amb tot, en moments puntuals, l'afluència supera en escreix les previsions i "hi ha gent que s'enfada", ha explicat el regidor. Geli ha fet una crida a la comprensió, perquè "l'espai és el que hi ha" en un poble de muntanya que no arriba als 200 habitants.Durant els nou dies de fira, Espinelves s'omple d'una vuitantena de parades d'avets (8), però també de productes naturals i artesans com embotits, formatges o torrons i una mostra d'oficis artesans. Cada any reben "moltíssimes" sol·licituds que no es poden satisfer. "A Espinelves sempre tenim un mateix problema, l'espai", ha apuntat Jordi Geli. El regidor ha recordat que volen que les parades que venen a la fira compleixin uns requisits de productes de qualitat, de proximitat i que "s'adiguin a les dates que són". D'altra banda, també hi haurà activitats pels més menuts, amb xarangues pel carrer. En aquesta edició, també s'han renovat les instal·lacions que il·luminen els arbres més grans de la fira, uns avets que poden arribar als 40 metres d'alçada.Pel que fa als avets, les tres varietats més demandades són Nordmanniana, Excelsa i Masjoanis. De fet, el Masjoanis és un avet autòcton d'Espinelves que es va crear fent un empelt entre un avet de les Guilleries i un avet andalús. Sobre les tendències, Jordi Geli opina que potser cada vegada el comprador busca un avet "més petit", que fa al voltant del metre i mig.La Fira de l'Avet d'Espinelves va néixer l'any 1981 de la mà d'un grup de joves del municipi amb la intenció de recollir diners per ajudar a dur a terme diferents activitats al poble. Des de llavors, la fira ha anat creixent en nombre de parades i sobretot en nombre de visitants fins a convertir-se en la segona fira de Nadal més important de Catalunya.