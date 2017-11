La UPF acull un acte de suport i a favor de l'alliberament de Carles Mundó

Miquel Iceta, de la mà d'Units per Avançar, ha pres la iniciativa per guanyar el vot dels empresaris. | ACN

01/01/1970

Els partits constitucionalistes competeixen pel suport de l'empresariat i la Barcelona patrícia i el PSC és, per ara, qui pren posicions i fa forat entre l'"establishment" de la mà dels ex d'Unió | Les rendes més altes no mostren massa diferències amb el conjunt en relació a preferències polítiques, també entorn el procés