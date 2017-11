Vic sanciona una cinquantena de propietaris de gossos

Dos gossos corrent per l'espai de lleure del Parc de l'Era d'en Sellés. Foto: Carles Fiter

"Mascotes amb responsabilitat. També els orins" és la campanya que l' Ajuntament de Vic va començar el passat febrer per informar els propietaris dels gossos sobre l'obligació de tenir els animals censats i amb xip, i de l'obligació de recollir els excrements i tenir cura amb els orins. Tal com informa el consistori en una nota, aquesta iniciativa ha anat acompanyada de sancions per aquells que no han recollit els excrements o bé que han portat un gos perillós sense morrió o deslligat. La Guàrdia Urbana ha iniciat 49 expedients sancionadors des del febrer.De fet, l'Ajuntament de Vic insisteix en la responsabilitat dels orins a la via pública. La setmana passada va fer arribar a tots els domicilis de la ciutat informacions sobre com combatre les taques i olors en matèria d'orins. Des del passat mes de febrer, ja s'ha informat uns 2.000 propietaris de gossos sobre la tinença responsable de mascotes, 872 dels quals s'ha fet a peu de carrer a través dels agents cívics.D'altra banda, l'Ajuntament de Vic també impulsa la campanya "A Vic, xips per a tots", que ha aconseguit resultats positius: 260 gossos adherits. Aquesta iniciativa, que compta amb la col·laboració de tots els centres veterinaris de la ciutat, ha estat reconegut per la prestigiosa Fundació Pi i Sunyer en el marc de Bones Pràctiques Municipals i s'ha donat a conèixer a tot el territori català.