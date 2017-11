Tretze escoles de dansa d'Osona ballen per la salut mental

Durant una de les actuacions Foto: Osonament

Èxit de la tercera edició de l'espectacle Dansem per la salut mental. Aquest va ser l'encarregat de tancar els actes que commemoraven el Dia Mundial de la Salut Mental a Osona. Un total de tretze escoles de dansa d'Osona van pujar dalt l'escenari de l'Auditori Teatre Calldetenes per acostar l'àmbit de la salut mental a nous públics i donar-ne una visió més positiva.Després de cada ball, cada escola mostrava una lletra i una emoció relacionada, i la penjava al fons de l'escenari. Al final de l'espectacle es podia llegir: Dansem per la salut mental. La representació va acabar amb la intervenció d'onze persones usuàries dels serveis d' Osonament (coorganitzador dels actes), que van preparar una performance on es mesclava dansa, escriptura i teatre i que va emocionar al públic reunit.Les escoles de dansa que hi van participar van ser l'estudi de dansa Thaïs, Act'in estudi de dansa i teatre, Dancestudio Vic, Escola de ball Neus Gaja, Estudi 67, Gimnàs Bisaura, Samdance, TLS escola de dansa, Escola de dansa Laia Baulenas, Aula de dansa, Judit Hernández, Escola de ballet Ma Cinta, Anna Segalés.