Vic, Taradell i Tona organitzen autocars per anar al concert per la llibertat dels presos polítics

Les territorials de l'ANC de Vic, Taradell i Tona han organitzat autocars per assistir al concert per la llibertat dels presos polítics d’aquest dissabte. L’espectacle comença a les 4 de la tarda a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Els busos sortiran pels volts de les 2 i tornaran un cop acabi el concert, que es preveu que duri unes tres hores. A Vic, els tiquets es poden reservar a Autocars Serrat; a Taradell, a Can Vilaró, i, a Tona, al local de l'ANC (C/ Major, 12, de dimarts a divendres de 18 a 20h o també al correu: [email protected] cat).Els Amics de les Arts, la Companyia Elèctrica Dharma i La Banda Impossible seran els caps de cartell del concert, on també hi actuarà l'osonenca Paula Valls o Eric Vergés, d'Els Catarres. Les entrades costen de 10 a 30 euros i es poden comprar a través del web de l'ANC. Tots els beneficis aniran a parar a la caixa de solidaritat, que fins ara ja ha servit per cobrir les sancions i fiances contra els organitzadors del 9-N i contra la presidenta i la Mesa del Parlament, Carme Forcadell.