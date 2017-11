Detenen un jove per robar en quatre establiments de Manlleu

Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat 22 de novembre, un jove de 18 anys com a presumpte autor de quatre delictes de robatori amb força. Tal com explica el cos en una nota, entre el 20 i 28 d’octubre, es van produir quatre robatoris en una perruqueria, una botiga, un bar i un supermercat de Manlleu. En tots els casos, es forçava la porta d’accés dels establiments mitjançant pressió, cops i fent palanca a l’alçada dels panys. Un cop dins, se sostreien objectes i diners.



El dia que els lladres van entrar al supermercat van ser sorpresos per la Policia Local de Manlleu, que en va poder detenir un. Arran d’això els Mossos van iniciar una investigació. A través de les càmeres de videovigilància, els investigadors van poder observar que els autors dels robatoris eren quatre persones i es tractava del mateix grup que havia actuat en els altres establiments. Per tant el passat 22 de novembre es va poder localitzar un dels autors que va quedar detingut per tots els robatoris. La investigació continua oberta i centrada en la localització dels altres tres lladres. El detingut va passar el dia 23 a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Vic.