Dos curtmetratges triomfen als Julius

Dos films han estat els grans triomfadors del Concurs de Curtmetratges Julius 2017 . Dels 23 preseleccionats, Vet aquí una vegada, de Verònica Heredia, Joan Puig i Marc Puvill; i Antonio, de Jordi Crusats van repartir-se pràcticament tots els premis del certamen.

Vet aquí una vegada ( FocaFilms , de Centelles) tracta sobre l'observació del planeta terra per part d'uns extraterrestres. Aquest es va endur el primer premi, valorat en 2.000 euros; el premi del públic; per l amillor banda sonora; i el guardó Miquel Porter i Moix dels cineclubs catalans.D'altra banda Antonio, que narra la història d'una abducció, es va endur el segon premi (1.000 euros); el premi per a la millor qualitat tècnica; i el premi per ​a la millor interpretació.La temàtica dels films havia de tractar sobre la pel·lícula Encontres a la tercera fase (Steven Spielberg, 1977). La temàtica de l'any que ve serà el film de La nit dels morts vivents (George A. Romero).- Gran Premi Julius Ciutat de Vic ​al millor curtmetratge, dotat amb 2.000 euros – Vet aquí una vegada, de Verònica Heredia, Joan Puig i Marc Puvill- Premi Bis-B ​al segon millor curtmetratge, dotat amb 1.000 euros – Antonio, de Jordi Crusats i Aliguer- Premi Orson Welles ​per la qualitat tècnica, dotat amb 500 euros– Antonio, de Jordi Crusats i Aliguer- Premi Jaume Esteve ​a la millor interpretació, dotat amb 500 euros– Joan Anguera per Antonio, de Jordi Crusats i Aliguer- Premi Harpo Marx ​a la millor banda sonora original, dotat amb 500 euros – Modesto Gusano per Vet aquí una vegada, de Verònica Heredia, Joan Puig i Marc Puvill- Premi Chico Marx ​al millor curt de realitzadors/es de fins a 25 anys, dotat amb 300 euros– Mitja vida, d'Ignasi Roqué- Premi Miquel Porter i Moix ​dels cineclubs catalans, dotat amb 300 euros - Vet aquí una vegada, de Verònica Heredia, Joan Puig i Marc Puvill- Premi Sert o no Sert a​l millor cartell. El premi al millor cartell, dotat amb 300 euros, és per a Nuri Vigué pel cartell de Pau, de DaVid Conill- Premi del públic Pitet de Bava. El premi, dotat amb 300 euros, és per a Vet aquí una vegada, de Verònica Heredia, Joan Puig i Marc Puvill