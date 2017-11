Joan Orriols exposa la seva obra pictòrica a Vic i publica un nou llibre

Joan Orriols (Vic, 1945) treu a la llum en els propers dies les darreres novetats de la seva producció artística, amb una exposició de dibuixos i pintures de gran format i amb el llibre Indi. Edició d’aforismes i dibuixos —editat per la mateixa galeria El Carme on exposarà a partir d'aquest divendres, dia 1, i amb disseny i gràfica de Jordi Canelles—, que defineix com un homenatge a la seva gossa llop Indi, que al llarg de 68 fulls i 30 làmines a color, mira de narrar que potser, en aquest món cada cop més urbanitzat, «només ens salva la natura».



Aquest gros volum –es presenta dins una capsa tancada, plena de sorpreses– i l’acolorida i impactant obra pictòrica d’Orriols –un viatge fora del brogit de la civilització– representen, també, l’esperit autodidacte de l’autor, allunyat de déus i acadèmies, sempre a la recerca dels límits: «Moltes persones —escriu l’autor a l’inici del llibre– viuen en el confort que imposen les normes. Per això no poden entendre els que no les acceptem perquè sabem que ens limiten la llibertat.»



L’exposició i el llibre, que presentarà la dibuixant i ninotaire vigatana Pilarín Bayés el divendres, 1 de desembre, a dos quarts de vuit del vespre a la galeria El Carme, de Vic (rambla Davallades, 21), vol ser un agraïment a tots els qui han nodrit amb el seu caliu les aventures de Nan Orriols: familiars i amics que han vist com ell s’emocionava com un infant tot fent dibuixos o publicant llibres, per bé que tal com escriu, «potser l’únic agraïment just és a la innocència: la quitxalla i les bestioles, ells encara vetllen per nosaltres i guarden el poc que queda».



De la seva dèria com a escriptor en donen compte, fins ara, quatre llibres, el darrer dels quals, Pintallavis, és una incursió literària que va iniciar l’any 2011 amb Certeses i somnis (prosa poètica) i que va continuar amb Ànimes (assaig d’homenatge a les Guilleries) i Ocells petits (poesia), tots quatre sota el segell de Viena Edicions.