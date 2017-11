Incendi en un pis de Centelles

Durant la intervenció dels Bombers al pis de Centelles Foto: Toni Carrasco

Els Bombers de la Generalitat van apagar aquest diumenge un incendi en una habitació del segon pis d'un bloc de nova construcció al centre de Centelles. L'habitatge és a la Ronda de les Tàpies 14-16, un dels carrers més transitats del municipi.Des del moment que es va detectar l'incendi la Policia Local va acordonar la zona per protegir els vianants i poc després van arribar els Bombers. Tal com explica el cos, l'avís de l'incendi es va rebre a les 7 del vespre i mitja hora després, ja estava apagat.Es tractava d'un petit foc que va afectar una de les habitacions d'un pis. En aquest bloc no hi viu ningú, per tant, no hi va haver ferits. D'altra banda, segons els mateixos veïns del carrer, és habitual que el bloc estigui ocupat, sobretot el cap de setmana, quan hi entren adolescents i quitxalla.