La tòfona negra afronta la pitjor temporada dels últims anys

Deu dies després de l'inici oficial de la temporada hàbil de recollida de la tòfona negra silvestre d'hivern, els experts ja tenen clar que aquesta serà la pitjor temporada dels últims anys. La sequera i les altes temperatures de l'estiu han fet que aquest fong no hagi crescut. Així ho han explicat a l'ACN tant el cos d'Agents Rurals com també experts tofonaires. El president de l'Associació de Tofonaires d'Osona, Josep Alhama, assegura que aquesta és, amb diferència, "la pitjor temporada dels últims 30 o 40 anys" i creu que "ara no hi ha tòfona, però tampoc n'hi haurà més endavant". Un exemple d'aquesta situació també es tradueix en les imatges que han captat les càmeres de videovigilància que els Agents Rurals instal·len uns dies abans a l'inici de la campanya a diferents tofoneres per detectar pràctiques irregulars, com ara la collita de la tòfona quan encara és verda. Enguany no s'ha detectat cap furtiu ni tampoc s'ha vist gaire presència de porcs senglars, un dels grans enemics dels tofonaires.



La tòfona necessita temperatures suaus i pluges constants durant els mesos d'estiu per poder créixer, uns condicionants que enguany no s'han donat en cap cas. De fet, els tofonaires alerten que ja fa uns tres anys que es troben amb aquesta situació, tot i que lamenten que enguany és "alarmant". Així ho relata el president de l'Associació de Tofonaires d'Osona, Josep Alhama, que assegura que aquest any "no hi ha res en absolut". "Amb diferència és la pitjor temporada dels últims trenta o quaranta anys", lamenta.



L'any passat ja va haver-hi una campanya de la tòfona negra d'hivern dolenta i, en global, tenint en compte la tòfona silvestre i la de cultiu se'n van collir a tot el país uns 1.500 quilos (la meitat de cada). Pel que fa a la silvestre, la producció es va concentrar més a la segona meitat de la temporada. Enguany, però, Alhama calcula que "no hi haurà tòfona en cap moment, ni ara ni més endavant, i aquesta situació es reprodueix també a la resta de l'Estat i a França i Itàlia". En aquest sentit, el tofonaire creu que més endavant tampoc hi haurà tòfones silvestres al bosc perquè "quan a principis de temporada trobes tòfona superficial, això vol dir que n'hi ha de subterrània que amb el fred va madurant, però aquest any no hi ha res de superficial".



Enguany els Agents Rurals han atorgat un total de 407 llicències, un document indispensable per poder recollir i comercialitzar tòfona. D'aquestes, la majoria es concentren a la província de Barcelona i, especialment, a la Catalunya Central. De fet, la comarca d'Osona és la que recull més llicències (141), seguida pel Vallès Oriental (50), el Berguedà (39) i el Solsonès (35).



Ni senglars ni furtius



Una de les tasques que realitzen els Agents Rurals al voltant de les tòfones és la vigilància de la recol·lecció d'aquest fong. El cap de l'Àrea Bàsica dels Agents Rurals d'Osona, Quim Dalmau, explica que "en tractar-se un producte molt valorat i apreciat pel mercat, dona peu a que hi hagi un cert furtivisme, com ara el fet de collir-lo abans d'hora i quan la tòfona encara és verda".



Enguany, però, les càmeres de videovigilància que els Rurals tenen repartides per alguns llocs estratègics no han vist cap moviment sospitós. "Degut a la sequera dels boscos no hem vist cap moviment i això ens diu que serà un any molt dolent", relata. De fet, Dalmau apunta que també s'ha detectat poca presència d'animals que són molt perjudicials per les tòfones com ara els porcs senglars.



Un futur incert



Els tofonaires veuen amb incertesa el futur de la tòfona negra silvestre a Catalunya després d'uns anys de males collites. De fet, Alhama diu que "el canvi climàtic, fins i tot, ha fet que la tòfona negra cada cop busqui terres més altes i, mentre fa uns anys es podia trobar tòfona a 300 metres d'alçada, ara has d'anar més amunt i als llocs més baixos ja s'ha extingit". Els canvis sobtats de temperatura i la sequera fan preveure als tofonaires que, en un futur, la tòfona negra d'hivern sigui testimonial als boscos catalans.



Per això, Alhama creu que una manera de donar sortida a les persones que s'hi dediquen, principalment com a hobby, sigui la de difondre les propietats de la tòfona d'estiu, que es cull a finals de la primavera. Es tracta d'una tòfona molt menys apreciada que la negra i poc consumida. Alhama diu que actualment hi ha una "plaga" de tòfona d'estiu i creu que "si miréssim d'introduir-la al sector de la restauració per posar-la en valor, podríem trobar una sortida".



La tòfona de cultiu, en augment



La tòfona de cultiu és l'única que pot mantenir una certa estabilitat cada any pel que es pot regar i controlar la seva qualitat. Aquesta temporada la tòfona de cultiu podria superar per primer cop la silvestre, ja que arreu de Catalunya hi ha entre 900 i 1.000 plantacions tofoneres. L'any passat la proporció de tòfona de cultiu i de silvestre va ser similar, uns 700 quilos en cada cas, però la situació en què es troben els boscos catalans aquesta temporada podria canviar les xifres.



A l'expectativa dels preus



El president de l'Associació de Tofonaires d'Osona, que fins l'any passat també formava part de la taula de preus de la Llotja de Vic, relata que enguany és difícil predir a quin preu es cotitzarà la tòfona a Catalunya pel fet que no n'hi ha. Amb tot, Alhama ha dit que a hores d'ara la tòfona blanca italiana es troba al voltant dels 6.000 euros el quilo "i això ens indica per on poden anar els preus". Alhama explica que el preu de la tòfona el marca l'oferta i la demanada i, per tant, "quan hi ha poca quantitat va molt cara". Habitualment les tòfones primerenques ronden un preu de venda d'entre els 70 i 80 euros el quilo, mentre que durant l'època de Nadal els preus s'estabilitzen entre els 250 i els 300 euros el quilo.