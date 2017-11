Familiars dels presos polítics es tanquen a la «presó» de la plaça de Vic per reclamar la seva llibertat

Als extrems de la fotografia, Bernat Asensio i Mireia Borràs, fill i germana de Meritxell Borràs, just abans d'entrar a les cel·les Foto: ACN

La iniciativa " Un poble empresonat ", que va arrencar dissabte passat impulsada per Òmnium, l'ANC i CDR d'Alt Ter, va ser especialment emotiva, ja que familiars de Joaquim Forn i Meritxell Borràs es van empresonar simbòlicament a les cel·les per reclamar la llibertat dels presos aquest cap de setmana. La presó està instal·lada al mig de la plaça Major de Vic des de dissabte passat.A les dotze del migdia de diumenge, el fill i la germana de Meritxell Borràs, Bernat Asensio i Mireia Borràs, van agafar el relleu als dos voluntaris que estaven tancats dins les cel·les. Durant dures hores, els dos familiars de la consellera van estar "empresonats" dins de les dues cel·les de 6 x 2,40 metres que s'han instal·lat a la capital d'Osona. Desenes de persones han acudit a la plaça per mostrar el seu suport als familiars de Borràs i fer la seva aportació a la caixa de solidaritat.Just abans d'entrar a la cel·la, Mireia Borràs es va dirigir als assistents per agrair-los el suport que estan rebent, ja que, tal com va assegurar, "això ens ajuda a passar millor aquest tràngol que estem patint". Borràs va dir que aquest escalf els hi transmeten tant a Meritxell Borràs com a Dolors Bassa, que comparteixen cel·la a la presó de dones d'Alcalá Meco. "Això els dona suport per continuà allà dins lluitant per passar el dia a dia", ha expressat emocionada la germana de Meritxell Borràs.Des que va començar l'acció dissabte passat, dues persones han estat permanentment ocupant les cel·les per simular les condicions en què es troben els vuit membres del Govern que es troben en presó preventiva, així com també els presidents d'Òmnium i l'ACN, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez. El president d'Òmnium Osona, Alfred Verdaguer, va explicar que a dia d'avui ja s'han apuntat més de 400 voluntaris per participar a la iniciativa i va recordar que la "presó" estarà a Vic fins al proper 10 de desembre, quan anirà a altres localitats catalanes com Olot o Ripoll. Verdaguer va dir que hi ha diversos municipis que han mostrat interès per acollir la iniciativa com Santa Perpètua de Mogoda –localitat de Jordi Cuixart-, Girona o Manresa.Verdaguer va recordar que aquesta és una acció "valenta, forta, cívica i pacífica" però, al mateix temps, "molt contundent a nivell sentimental". "Una cosa és estar-te aquí a fora o a dins, i l'altra és veure com ho viuen ells amb la manca de llibertat o com ho viuen els familiars", ha reflexionat el responsable d'Òmnium a Osona. En aquest sentit, Verdaguer espera que "aquesta presó la puguem treure el més aviat millor perquè voldrà dir que els presos han sortit".