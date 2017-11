Ramon Espadaler: «El ple del 6 i 7 de setembre em vaig sentir representat per Joan Coscubiela»

Ramon Espadaler (Vic, 1963) és llicenciat en Història. Ha estat conseller de Medi Ambient en el darrer Govern de Jordi Pujol i conseller d'Interior amb Artur Mas (2012-15). Va ser secretari general d'UDC i principal col·laborador de Josep Antoni Duran Lleida. Li va tocar gestionar la crisi interna que va dur Unió a abandonar la coalició amb CDC i va culminar amb la desaparició del partit democristià després de quedar sense representació parlamentària.

Espadaler protagonitza ara una recuperació política inesperada de la mà del PSC, que integra en la seva candidatura Units per Avançar, la formació que vol encarnar el centre catalanista que havia estat Unió. Una operació aquesta que demostra que en política no es pot donar mai res per segur i que la capacitat de supervivència i adaptació dels democristians mai es pot negligir.- Perquè tots dos partits, Units per Avançar i el PSC, estem en l'espai del catalanisme centrat, que no aposta per la independència. Units per Avançar diu no a la DUI i no al 155, que és conseqüència directa de la DUI, i l'actitud del PSC ha estat minimitzar-ne els efectes. Per mi, l'essència de l'acord és no reduir el catalanisme a l'expressió independentista, que respecto i entenc. Si aconseguim que el vot no independentista no caigui tot en els braços de Ciutadans i PP, haurem fet un gran servei al país, que potser mai ens agrairan. Cal un catalanisme no independentista que ajudi a mantenir les institucions, el model educatiu, els mitjans de comunicació i les qüestions essencials. Si la frontera és entre independentisme i unionisme immobilista, el pèndol pot passar per un grapat de vots de la República catalana als qui volen anorrear les institucions.- Home, a veure. En aquestes eleccions el que representa el PSC és un espai no frontista, que és el que necessita aquest país. Un espai que és alhora capaç d'entendre les raons de l'independentisme -jo discrepo de la teràpia, comparteixo part del diagnòstic- i alhora també entendre les raons d'Espanya i d'una part important de Catalunya.

Ramon Espadaler és el número 3 de la candidatura del PSC per Barcelona. Foto: Adrià Costa

- No d'equidistància, de continguts: el primer, respecte cap a Catalunya, que també ha de ser correspost amb respecte cap a Espanya. També hi ha hagut a Catalunya algunes actituds que poden generar més desavinences.- Quan es comparava la democràcia espanyola amb Turquia, per exemple. Em sembla que no s'ajusta a la realitat. Per tant, respecte. En segon lloc, cal un marc de relacions que ens reconegui com a nació, que ens blindi un conjunt de drets i ens resolgui el sistema de finançament, amb un model diferenciat, que sigui solidari però també just.- Em sembla difícil, però tot i ser un camí llarg, em sembla més garantista i més possible que la declaració de la independència, i més en els termes en què s'ha plantejat, que posa en risc aspectes sensibles de la nostra economia i fa mal a les nostres institucions.- A nosaltres ens ha costat molt d'assumir l'acord perquè estem en contra de la DUI i del 155. Ara, un 155 sense els socialistes hauria estat molt més agressiu contra els mitjans de comunicació i s'hauria allargat en el temps. I hem de construir a partir de la realitat que tenim.

Ramon Espadaler en un moment de l'entrevista. Foto: Adrià Costa

- No, mai. Ni tampoc amb el mateix Miquel Iceta. És un acord excepcional, que s'explica pel moment que vivim. Tot i que ja és el segon cop que vaig amb fiscals en una llista perquè en les eleccions del 2015 em va acompanyar el fiscal Rodríguez Sol. Crec que la mateixa pregunta li fan a Villarejo.- Units per Avançar no és exactament el mateix que Unió, i respecte a la legislació sobre el matrimoni no té res a opinar més enllà d'assumir aquesta realitat. Aquí no hi ha cas perquè per mi l'únic substantiu són les persones.- No, no ho contemplo. L'únic escenari que contemplem és el de fer president Miquel Iceta. I creiem que és una realitat possible.- Si ens fixem en les enquestes, els dos blocs més confrontats tenen moviments de vasos comunicants però no s'alteren gaire. Es veu un transvasament d'Esquerra a la llista del president, i a l'altre costat també hi ha moviments, però el que sí que es percep és que l'espai que representa el PSC amb les noves incorporacions s'eixampla. De 16 a 24 escons, a 25 fins i tot . L'espai dels "comuns" sembla que està a la baixa. Tot això per mi indica que la gent ha entès que és més important establir ponts que persistir en les trinxeres. I la figura d'Iceta és important per la seva capacitat de gestionar la complexitat. El més fàcil ha estat l'acord que nosaltres hem fet amb el PSC. El difícil és el que vindrà. L'altre dia vaig dir que haurem de fer pactes que seran difícils de justificar. I em van ploure de tots costats. En aquest context, Iceta crec que està més capacitat per aquests acords.

Ramon Espadaler, entrevistat per Pep Martí. Foto: Adrià Costa

- No som frontistes i totes aquestes crides que hi ha des del bloc constitucionalista... Nosaltres també som constitucionalistes, però volem reformar la Constitució, i no volem perpetuar els blocs.- No ens ho hem plantejat en cap moment. Com tampoc fer un govern amb Esquerra Republicana. No li diré "no ho descarto" perquè ni ens ho hem plantejat. Des d'Units per Avançar, a més, la seva hostilitat cap a qüestions sensibles pel catalanisme, com per exemple la llengua, és per nosaltres una raó per ni tan sols plantejar-nos-ho. El que sí que detectem és que s'amplia el nostre espai, tant de gent que havia donat suport a l'independentisme, potser de manera tàctica, per ajudar a forçar una negociació, com de gent més a la dreta.- Li ho diré d'una altra manera. Estem disposats a rebre el suport d'uns i altres per fer president Miquel Iceta.- Fer elucubracions sobre aquestes hipòtesis... El 21-D a la nit jugarem amb les cartes que ens haurà donat la gent.

Ramon Espadaler: "No em veig compartint Govern amb Carlos Carrizosa". Foto: Adrià Costa

- No em veig donant suport a un govern amb Esquerra Republicana. Llevat que Esquerra Republicana deixi de ser Esquerra Republicana, cosa que amb vuitanta anys d'història no ha passat mai.- No m'hi veig, com tampoc veig un pacte amb Ciutadans.- No, no m'hi veig. També tinc clar que o som capaços d'interlocutar amb tothom o no ens en sortirem. Si l'anomenat bloc constitucionalista es pensa que pot prescindir de l'independentisme, que és mig país, s'equivoca. I l'independentisme igual. Si independentistes i unionistes creuen que poden prescindir dels altres s'equivocaran.- Quan vam signar l'acord, Albiol va dir això, Arrimadas ens va definir d'independentistes, sectors del PDECat van dir que representàvem la dreta més rància, cosa que no em deien quan compartíem govern... A mi el que m'hagués angoixat és la indiferència.

L'agenda i les ulleres de Ramon Espadaler. Foto: Adrià Costa

Espadaler assegura que no pensa escriure unes memòries de la seva etapa a Interior. Foto: Adrià Costa

Espadaler creu que "independentistes i unionistes s'equivocaran si ignoren l'altra meitat del país". Foto: Adrià Costa

Ramon Espadaler consulta el mòbil al final de l'entrevista. Foto: Adrià Costa

- Reconec que amb angoixa. Durant el ple del 6 i el 7 de setembre em vaig sentir representat, no me n'amago de dir-ho ni m'anguniejo dir-ho, per Joan Coscubiela. No el coneixia. Tant és així que vaig demanar el seu telèfon a la Dolors Camats per trucar-lo. I en molts moments m'he sentit representat per Miquel Iceta. Perquè no va posar més llenya al foc ni va generar més crispació.- Sí. Vaig nomenar-lo perquè era un policia integral, era un professional que complia la llei i tenia dots de comandament sense vinculacions polítiques de cap mena. Quan el vaig nomenar, em va dir: "Li puc fer una pregunta? Per què m'ha designat a mi?". Li vaig dir: "Perquè vostè és essencialment un policia i perquè sé que si demà m'ha de venir a detenir, ho farà. I també que ho farà amb cura i elegància". "No en tingui cap dubte", em va respondre.- Coneixent Trapero, estic segur que en el seu ànim no hi va haver en cap moment la voluntat d'incomplir la llei ni els manaments judicials. Cosa diferent és que ell interpretés els capítols de la congruència, de l'oportunitat o de l'ús de la força, que la llei també contempla. Jo respectaré el que digui la justícia, però aquests preceptes de congruència i d'oportunitat estan en la llei de policia de Catalunya. Estic convençut que ell va actuar d'acord a la seva consciència.- No! Quan era a Interior vaig agrair molt que cap dels meus predecessors opinés sobre la meva gestió. I em vaig comprometre a fer el mateix. Perquè hi ha decisions a Interior que es prenen a partir de claus que no sempre són públiques.- Jo hauria aplaudit la convocatòria d'eleccions per part del president. Ens podríem haver estalviat l'aplicació de l'article 155. No la seva aprovació, però sí l'aplicació, i estaríem en un escenari millor per tots, començant pels qui estan a la presó, una situació que em dol per ells, les famílies i la institució. Jo aplaudeixo la decisió del Suprem d'agafar la causa i espero que les penes de presó se substitueixin per altres mesures cautelars. I que puguin anar a casa i fer campanya, defensant l'independentisme.- Seria una situació dramàtica i incomprensible.- Si es creu en la separació de poders -i me l'he de creure-, no es pot dur a un programa electoral un manament adreçat al poder judicial. Dit això, han de sortir de la presó!- Crec que la democràcia espanyola és perfectible, és evident. Ara, és reconeguda per Europa com una democràcia.- Europa no va entendre el ple dels dies 6 i 7 de setembre. Parlo amb persones de la nostra família política, la democràcia cristiana, com és gent de la CDU alemanya, i no els entra al cap aquell ple. Ha estat un gran error que aquí no s'ha volgut veure i s'ha volgut minimitzar. Trencar el marc constitucional ens situa al marge. Ara, Europa també entén que l'Estat s'ha de moure, entenen que el finançament és injust, que hi ha unes qüestions identitàries que s'han de reconèixer i que cal respecte, que s'han de canviar les regles del joc. Però no s'entén que això hagi de passar per la independència o al marge de la Constitució. D'altra banda, els preocupa que el procés independentista obri altres escenaris, a Sardenya, la Padània, Bèlgica...- Potser de no haver tingut el coratge d'haver defensat amb més fermesa que la sortida no era la independència, quan encara era al Govern. Ho vam fer quan vam deixar l'executiu, amb el cost enorme que va tenir per nosaltres, també en el pla personal.- Hi ha dues coses. Una és una foto manipulada que circula per la xarxa on se'm veu amb una estelada . És una imatge davant del Parlament de Vilnius, del 19 d'agost de 1991, el dia de l'intent de cop d'estat contra Gorbatxov, i era una senyera, no una estelada. Però el que m'ha fet més mal és que se m'hagi acusat falsament d'haver passat llistats de voluntaris del 9-N a la policia i els jutges. És totalment fals i es pot comprovar fàcilment: vagin als sumaris. Cap jutge va demanar un llistat de voluntaris. I de què coi havia de tenir el Govern un llistat de voluntaris? Però per això he rebut centenars i milers d'insults.