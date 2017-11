El projecte Afluents, un debat sobre la recuperació de l’espai La Pista

Les aportacions dels participants en una exposició Foto: ACVic

El projecte Afluents, que impulsa ACVic Centre d'Arts Contemporànies de Vic i en el qual han participat associacions de veïns i altres agents locals, debat entorn de la recuperació de l'espai de l'antiga gasolinera de La Pista al barri de la Calla de Vic.“És una manera de recuperar l'espai per al barri i que la ciutat en pugui treure un profit", va apuntar Fabiana Palmero, regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Vic en la inauguració de l'exposició dels processos vinculats al projecte que ha coordinat l'artista Seila Fernández.De moment, el projecte es troba en una fase embrionària. "Volem engegar un concurs d'idees per tal de concretar quin tipus d'instal·lació serà i també els usos que tindrà", explica Pep Comeres, president de l'Associació de Veïns de la Calla.El projecte Afluents, que ha desenvolupat Fernández durant la seva residència a ACVic, ha servit "per donar veu a uns col·lectius que volien visibilitzar aquest espai i tota la seva relació amb el riu", com explica l'artista càntabra establerta a Bristol que ha comptat amb la col·laboració del col·lectiu A+ i altres entitats de la ciutat.El resultat de les diferents aportacions es va poder contemplar dissabte passat en forma d’exposició. Es va exhibir una recopilació de fotografies antigues sobre el Mèder; un vídeo amb testimonis d'ambdues bandes del riu explicant quina relació hi han mantingut; la creació d'una plataforma que fomenta les col·laboracions artístiques intergeneracionals; o bé informació mediambiental.