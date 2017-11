Montesquiu, Sant Quirze, Sant Vicenç i Torelló, junts per donar valor al comerç de proximitat

Molts establiments ja tenen el distintiu de la campanya

Una perruqueria amb el seu distintiu

Des de el servei de comerç del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i amb la col·laboració de 4 dels municipis (Montesquiu, Sant Quirze, Sant Vicenç i Torelló) que en formen part, s’ha portat a terme la proposta d’una campanya per donar valor important al comerç de proximitatSota l’eslògan “El nostre comerç és un luxe”, la campanya fa èmfasi en els atributs i avantatges com la confiança, la diversitat de producte, la qualitat, el tracte personalitzat, la immediatesa, la comoditat, la voluntat de servei, la tradició i la modernitat, a més del comerç com a eina socialitzadora. La campanya es materialitza en diferents suports publicitaris per tal de difondre el missatge com vinils, globus o fulletons informatius.