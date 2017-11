El consistori infantil de Torelló treballarà sobre el comerç local

Els regidors infantils d'aquest any Foto: Aj. de Torelló

Aquesta setmana el consistori infantil de Torelló va prendre possessió. Els 17 regidors i regidores infantils ostentaran el càrrec al llarg del curs, en representació de les escoles Vall, del Ges, Fortià Solà, Rocaprevera, Sagrats Cors i Marta Mata. En el decurs de la sessió, la regidora de Participació Ciutadana, Núria Güell, va anunciar que aquest curs es proposarà al consistori infantil un treball entorn del comerç local.Aquest és el novè curs consecutiu que l’ Ajuntament de Torelló posa en marxa aquesta iniciativa de democràcia participativa, amb la col·laboració de les escoles del municipi. El consistori infantil està format per disset alumnes de 6è de Primària de les escoles de Torelló, prèviament escollits pels seus companys de classe.La idea del consistori infantil té dues direccions. Per una banda, fer conèixer als nens i nenes l’estructura i el funcionament d’un ajuntament; i per l’altra escoltar la seva veu, conèixer la seva visió de la realitat i les seves propostes i, en la mesura que sigui possibles, incorporar-les a l’acció de govern.