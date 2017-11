Els voluntaris poden estar-s'hi un màxim de 4 hores Foto: Albert Alemany

La presó de la plaça Major de Vic, aquest divendres al migdia Foto: Albert Alemany

Mercè Panyella ha entrat aquest migdia a la presó instal·lada a la plaça Major de Vic per reclamar la llibertat dels presos polítics durant dues hores. Per ella "és una responsabilitat". "Hi ha moments del dia que em pregunto com puc viure amb normalitat si tenim el Govern a la presó. Hauríem d'estar tota l'estona fent alguna cosa", remarca.Panyella, del Lluçanès, explica que "hi ha diferents maneres de resistència i a totes les que em veig en cor de fer-les, hi participo". En aquest sentit diu que si faltessin voluntaris s'hi tornaria a apuntar "fins i tot a la nit".Després de dues hores, reconeix que "el temps passa molt a poc a poc", però que no s'ha sentit gens sola. Panyella apunta que ha rebut "el suport que la gent té ganes que rebin els Jordis i el Govern". "Hem estat dipositaris d'aquest suport", diu, remarcant que "és immens i preciós".Precisament, és educadora social i ha treballat en presons. Per ella, la iniciativa fa "que la gent comenci a reflexionar sobre el sentit de les presons", entenent la privació de llibertat com una solució. A més, "fa més temps que tenim presos polítics, però no ens havíem adonat". "És com si ara s'hagués destapat el que no està funcionant, la falta de democràcia", diu l'educadora.Panyella remarca que "estic molt agraïda als organitzadors per aquesta iniciativa; penso que té un sentit". L'acció " Un poble empresonat " està promoguda per Òmnium Cultural Osona, ANC Osona i CDR Alt Ter.De moment, les cel·les de la presó de la plaça no han estat buides d'ençà que es van instal·lar el dissabte passat. Els voluntaris han cobert els torns sense problema, però també hi ha perfils falsos. Així ho explica Arnau Galobardes, de l'ANC, remarcant que es tracta de casos puntuals. "A vegades ens trobem que algú ha posat un nom fals". Per exemple, Galobardes es va trobar amb un voluntari que es deia "Pepito Puigdemont". Quan va trucar es va adonar que era un número fals.Amb la inscripció prèvia, es poden detectar aquests casos. Tal com explica Galobardes, des de l'organització es truca abans als voluntaris per evitar casos com aquests. El membre de l'assemblea fa un torn de 24 hores de guàrdia i intenta anar cada dues hores al canvi de "presos". Tot i així, els voluntaris s'acostumen a explicar entre ells com funciona.Aquest cap de setmana, f amiliars dels presos polítics també hi entraran . Dissabte de les 12 del migdia i a les 2 de la tarda hi haurà Laura Masvidal i Marta Forn, muller i germana respectivament del Conseller d'Interior Joaquim Forn. El diumenge a la mateixa hora serà el torn de Bernat Asensió i Mireia Borràs, fill i germana de la Consellera de Governació Meritxell Borràs.La presó és "de màxima seguretat" -apunten els organitzadors-, en aquest cas, però, per sortir-ne. Els voluntaris que entren tenen la clau de la cel·la, també hi ha una barra falsa per poder sortir i una alarma en cas d'emergència. A més, durant la nit, hi ha vigilància de la mateixa organització.Està feta d'un container transportable que fa 6 x 2,40 metres. Un passadís separa les dues cel·les. Els voluntaris poden estar-hi, com a màxim, 4 hores i han de ser majors d'edat. La presó estarà fins al dia 10 de desembre a Vic, llavors anirà a Olot. Es preveu que volti arreu de Catalunya, sempre que hi hagi presos polítics.