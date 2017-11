La campanya «una joguina, un somni» de Càritas Torelló i Osonament, en marxa

Per quart any consecutiu, Càritas de Torelló , amb la col·laboració d' Osonament , impulsa la campanya "una joguina, un somni", perquè cap infant d'aquest municipi es quedi sense joguina durant les festes de Nadal.Les persones que hi vulguin participar, poden recollir la carta d'un infant a Càritas i comprar-li un regal d'un import màxim de 20 euros i deixar-lo a la seu de l'entitat. En cas de no poder anar al local, es pot enviar un correu a [email protected] i li reenviaran la carta de l'infant. Els horaris per recollir les cartes i lliurar els regals són: els dimarts de 10 a 12 h (fins al 5 de desembre) a Càritas Torelló (plaça de Mon. Fortià Solà, Rectoria).Osonament i Càritas de Torelló col·laboren des de fa anys a través d'un grup de persones usuàries dels serveis de salut mental de l'antiga Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d'Osona, que de forma voluntària reciclen i netegen les joguines que aquesta entitat reparteix durant tot l'any als més necessitats.