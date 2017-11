Segona Botifarrada per la dignitat a Osona. Aquest dissabte, Roda de Ter acull una nova jornada amb jocs infantils, un taller de resistència, una quina i concerts. Els grups que hi toquen són Martens, Esgarriats, Joan Boada, Monos, Ramons i 666 Capille Sixteen,L'acte està organitzat pel Comitè de Defensa de la República de Roda de Ter, l'ANC Roda de Ter i Òmnium Cultural Osona, organitza. L'objectiu és el mateix que la primera que es va fer a la plaça Major de Vic: recaptar fons per a la caixa de solidaritat. L'entrepà i la beguda tindran un preu de 10 euros.