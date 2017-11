L'Orquestra Selvatana, en una imatge d'arxiu Foto: Josep M. Costa

Tona enceta la festa major d'hivern aquest cap de setmana. Amb motiu de la festivitat de Sant Andreu, el municipi omple d'activitats les properes setmanes fins al 8 de desembre. El concert de festa major amb l'orquestra Selvatana és l'encarregat de donar el tret de sortida aquest dissabte a les 5 de la tarda. Després hi haurà sardanes, concert acústic i ball de festa major.L'endemà diumenge hi haurà la baixada de carretons, a les 11 del matí, i la cloenda del 75è aniversari de l'Aplec de la Rosa a Lurdes i al Castell, a les 6 de la tarda. Les properes setmanes hi haurà Bubble Footbal, teatre o la tradicional Fira Joc-Joc, que arriba a la 17a edició.

Consulteu tota la programació