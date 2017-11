Una vintena de curtmetratges opten als premis del Festival Julius

Imatge promocional del festival

Des d'aquesta setmana el Festival Julius ja està en marxa. Aquest divendres i dissabte, però, hi ha la cirereta del pastís: la projecció dels curts finalistes que participen en el concurs. La temàtica dels films havia de tractar sobre la pel·lícula Encontres a la tercera fase (Steven Spielberg, 1977). Els curtmetratges es projectaran a l'Espai ETC de VicA les 10 de la nit de dissabte, s’anunciarà quin són els guanyadors de l’edició d’enguany. Opten als premis un total de 23 curtmetratges . Aquestes són els guardons:- Gran Premi Julius Ciutat de Vic al millor curtmetratge, dotat amb 2.000 euros- Premi Bis-B al segon millor curtmetratge, dotat amb 1.000 euros- Premi Orson Welles per la qualitat tècnica, dotat amb 500 euros- Premi Jaume Esteve a la millor interpretació, dotat amb 500 euros- Premi Harpo Marx a la millor banda sonora original, dotat amb 500 euros- Premi Chico Marx al millor curt de realitzadors/es de fins a 25 anys, dotat amb 300 euros- Premi del públic Pitet de Bava, dotat amb 300 euros- Premi Miquel Porter i Moix dels cineclubs catalans, dotat amb 300 euros- Premi Sert o no Sert a l millor cartell, dotat amb 300 euros

