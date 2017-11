​Músics osonencs graven un disc a benefici de Sant Tomàs

Diversos músics osonencs han gravat un disc els beneficis del qual seran per a l'entitat sense ànim de lucre Sant Tomàs amb motiu del seu 50è aniversari. El treball porta per nom Petit regal, i inclou una cançó coral amb el mateix nom composta per Guillem Roma i que interpreten Paula Valls, Ju, Josep Montero, Arnau Tordera, Roger Usart, Laura Cruells, Pep Sala, Sey Sisters, Guillem Ramisa i Pep Poblet. El CD inclou temes d'Oques Grasses, els Catarres, Obeses, Quimi Portet, Pep Sala, Nyandú, la Iaia, Paula Valls, Pep Poblet i Ju&Ricard Puigdomènech.El disc, que sortirà a la venda l'1 de desembre, és un recopilatori editat per Ona Digital Osona amb temes nadalencs. A banda del tema Petits regals n'inclou un altre d'inèdit, Estat latent, que interpreten la gurbetana Ju i el seu pare, el músic Ricard Puigdomènech.A banda dels dos temes esmentats, el CD també inclou L'esperit xai, d'Oques Grasses; Regala petons, d'Obeses; És Nadal al món, d'Els Catarres; El que senties per Nadal, de Pep Sala; L'altra nit de Nadal, de Nyandú; 3/24, àngel de la guarda, de la Iaia; El cant dels ocells, de Pep Poblet; Years, de Paula Valls, i Bon Nadal, de Quimi Portet.