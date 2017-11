​A Osona s'han atès uns 280 casos de violència masclista durant aquest any

Des del gener fins al novembre d'aquest 2017, a Osona s'han atès uns 280 casos de violència masclista. El Vic Dones-SIAD ha atès 323 dones, de les quals 241 era per violència de gènere. D'altra banda, en aquest mateix període al SIAD Manlleu, s'han atès 45 dones, de les quals 40 també eren per aquest motiu.Així ho va presentar aquest dimecres, el regidor d'Igualtat i Ciutadania de l'Ajuntament de Vic, Josep-Ramon Soldevila, remarcant que "la violència masclista no és puntual i es troba arreu". Per això, des de l'Ajuntament i el Consell Comarcal s'ha decidit elaborar un protocol contra les agressions sexistes en espais d'oci.L'oficina de Vic Dones-SIAD serà l'encarregada de desplegar aquest pla que "servirà com a document base per tota la resta de municipis de la comarca", explicava Montserrat Juvanteny, la consellera delegada de Joventut, Cultura i Dona del Consell Comarcal d'Osona. El projecte està en procés d'elaboració, però ja s'han realitzat unes 300 enquestes per la diagnosi.Juvanteny remarcava "la necessitat de treballar des de tots els àmbits" per tal de combatre la violència sexista en espais públics d'oci. La presentació va acabar amb la xerrada "Les agressions sexuals en espais públics d'oci" de la representant de l'associació Creación Positiva, Montserrat Pineda. Després es va llegir el manifest. El Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones és aquest dissabte, 25 de novembre. A Osona s'organitzen diferents activitats

