Familiars dels presos polítics entraran a la «presó» de la plaça de Vic

Aquest cap de setmana familiars dels presos polítics entraran a la presó presó instal·lada a la plaça Major de Vic. L'acció " Un poble empresonat ", que està promoguda per Òmnium Cultural Osona, ANC Osona i CDR Alt Ter, reclama l'alliberament dels consellers i els Jordis.Dissabte de les 12 del migdia i a les 2 de la tarda hi haurà Laura Masvidal i Marta Forn, muller i germana respectivament del Conseller d'Interior Joaquim Forn. El diumenge a la mateixa hora serà el torn de Bernat Asensió i Mireia Borràs, fill i germana de la Consellera de Governació Meritxell Borràs.Les entitats i col·lectius organitzadors convoquen a tota la ciutadania a la Plaça Major de Vic aquest dissabte i diumenge a les 12 del migdia per donar mostres de suport i escalf als familiars dels polítics empresonats a Madrid.Els organitzadors també remarquen, de moment, s'està aconseguint el repte d'omplir les dues cel·les les 24 hores del dia. Les inscripcions encara estan obertes . La presó serà a Vic fins al 10 de desembre, després anirà a Olot.