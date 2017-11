Vic vol fomentar la formació per millorar l'acompanyament a la mort

L' Ajuntament de Vic i la càtedra de Cures Pal·liatives de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya van engegar fa un any el projecte "Vic, ciutat cuidadora" per millorar l'acompanyament a les persones amb malalties avançades . La iniciativa s'estructurava en dos vessants complementàries: canviar la perspectiva que té la societat de la mort i promoure un acompanyament a les persones que es troben en una situació de malalties cròniques o final de vida.Enguany, un cop avaluada l'activitat de l'any anterior, es posa en marxa "el projecte assitencial". Així ho explicava el director de la Càtedra de Cures Paliatives IOC/UVic-UCC, Xavier Gómez-Batiste, en la roda de premsa de presentació d'aquest dijous. Gómez-Batiste apuntava que després de la formació bàsica, el següent pas era detectar els casos concrets i formar en l'acompanyament de la vida des de les diferents entitats participants.En aquest sentit, el doctor estima que hi ha entre 600 i 700 persones a Vic que tenen una malaltia avançada i un pronòstic de vida limitat. "D'aquestes "un 25% té necessitats afegides de caràcter social, com la solitutd no desitjada, pobresa extrema o dificultats logistiques", explicava. Precisament, aquest és el grup de persones a les que va dirigides directament el projecte. "Fer aquesta identificació ens permet acompanyar-les de forma més afectiva i eficient". deia Gómez-Batiste, remarcant que ja s'està portant a terme, però que ara es faci "de manera més intensa i coordinada".Per consolidar el projecte, l'edició d'enguany s'estendrà també als instituts. Tal com explicava la professora de l'Institut Callís, Pepi Andreu, "és molt important començar des de la base". "A l'institut es poden fer xerrades que es faci conscienciar que és important tenir cura d'una persona que tens al costat i pot estar passant un dol o una situació difícil", explica la professora.En aquest sentit, Gómez-Batiste remarcava que el primer pas és entrar la temàtica a l'aula i que en dos tres anys, "formi part de l'educació dels joves". D'altra banda, a més dels preadolescents i adolescents, també es farà formació als equips educatius i als pares i mares.Durant la roda de premsa, Gómez-Batiste va remarcar que la primera edició ha estat "un èxit". A més de l'alta participació -1.200 persones-, va apuntar que des del punt de vista qualitatiu, les activitats han estat "útils i estimuladores" pels participants.En aquest mateix sentit, el regidor de Benestar i Família, Àlvar Solà va apuntar que des del consistori estan molt satisfets "amb els resultats que vam obtenir l'any passat, tant des del punt de vista de la participació ciutadana com per la creació de xarxa entre entitats que no es coneixien anteriorment i que han coincidit en aquest projecte".D'altra banda, la consolidació del projecte ha despertat l'interès d'altres ciutats catalanes, com Manresa o Ripoll, on es podria expandir en properes edicions. "Si això s'exporta, vol dir que és un bon projecte", deia Solà.