Trenta-quatre projectes solidaris arreu del món en deu anys

Ara fa 10 anys que es va posar en marxa el Servei de Cooperació del Consell Comarcal d'Osona per donar suport a projectes d'entitats del territori. Es va fer mitjançant una convocatòria de subvencions dissenyades conjuntament amb el Fons Català de Cooperació, que prioritza la viabilitat del projecte i la difusió i sensibilització a la població d'Osona.Deu anys després, aquest servei ha impulsat 34 projectes solidaris arreu del món. En total hi han participat 14 entitats, 15 països, 469.658 beneficiaris, i una inversió per part del Consell de 117.186,54 euros.Per celebrar el 10è aniversari es van reunir les entitats participants i s'han elaborat dos materials que ajudaran a difondre a la població d'Osona i d'arreu, la feina feta, i ajudaran a sensibilitzar la població sobre la importància de la cooperació. Aquests són un mapa explicatiu i un vídeo, en el qual s'ha donat veu a les entitats protagonistes.