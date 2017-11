La UVic-UCC és la universitat privada més transparent de tot l'Estat

La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya ( UVic-UCC ) és la primera universitat privada de tot l’Estat pel que fa a la transparència voluntària a través del seu portal de Transparència. Això és el que publica l’ Informe de Transparència elaborat per la Fundación Compromiso y Transparencia corresponent al 2016. La UVic-UCC aconsegueix la màxima puntuació ja que compleix amb la totalitat dels 27 indicadors de l’informe que inclou aspectes salarials, acords de govern, informació econòmica, resultats d’ocupabilitat, resultats acadèmics, o estratègics.La Fundació ha valorat, enguany, que la UVic-UCC hagi publicat, per primera vegada, els resultats acadèmics al portal i això és el que ha provocat que sigui l'única universitat privada de l’Estat que compleix amb tots els requisits de transparència. Per sota hi ha la Universitat de Nebrija, que compleix 22 dels 27 punts, i la de Navarra, que en compleix 21. Si ens fixem en les universitats privades catalanes, la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) compleixen en 16 dels 27 punts i se situen en la franja de translúcides.Pel que fa a les universitats públiques, la Universitat de Cantàbria és la que ocupa el primer lloc del rànquing i també assoleix la màxima puntuació. La Universitat Pompeu Fabra (UPF) és la universitat catalana més transparent, amb 26 dels 27 punts avaluatius. Per sota, amb 23 punts hi ha la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).L’informe de transparència 2016 analitza la transparència voluntària al web de les 49 universitats públiques i les 26 universitats privades espanyoles. En el rànquing de compliment, les universitats es classifiquen en tres grups diferenciats: les “transparents”, que compleixen 20 dels 27 indicadors examinats entre els quals s’hi compten els estats financers i l’informe d’auditoria, les translúcides, que compleixen 15 indicadors com a mínim, i les opaques, que sumen menys de 15 punts.