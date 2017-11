El calendari solidari dels Mossos amb els familiars i malalts d'Alzheimer

L' Associació de Familiars i Malalts d'Alzheimer d'Osona (AFMADO) i representants del cos de Mossos d'Esquadra van presentar aquest dimecres el calendari solidari 2018 a la Sala de la Columna de l'Ajuntament de Vic. L'edició d'enguany del calendari es vendrà per només cinc euros amb l'objectiu que arribi a més gent i així donar a conèixer la malaltia i prendre'n consciència. Es poden adquirir els calendaris a la seu d'AFMADO, al Centre Cívic de Can Pau Raba.L'acte va comptar amb la conferència de Marina Geli "Respostes davant l'èxit de l'envelliment", que plantejava la necessitat de treballar per retardar l'etapa de dependència, posant el focus en la neurociència. El cap dels Mossos d'Osona, Marc Caparrós, va parlar sobre les responsabilitats que té el cos policial de "protegir, assistir i prevenir". I finalment, Josep Vilardell, de l'AFMADO, va agrair la tasca dels Mossos en la difusió i suport a les persones amb alzheimer.El calendari d'enguany hi ha imatges de malalts i familiars d'alzheimer amb agents dels Mossos. La temàtica s'emmarca en les festes tradicionals d'arreu de Catalunya, com és el Mercat del Ram de Vic. Tal com expliquen en una nota, amb això es vol transmetre una imatge de normalitat, ja que es pot viure la malaltia amb felicitat i alegria.