La gossa de Sant Julià de Vilatorta que va avisar la seva mestressa que estaven robant

Imatge d'arxiu Foto: Pixabay

Aquests últims dies s’han produit diferents robatoris arreu de la comarca. Aquest dissabte van robar en tres domiclis de Sant Julià de Vilatorta . Tal com ha pogut saber, en una d’aquestes cases, els propietaris van rebre un avís per part de la seva gossa, una pastor alemany.La família no era a casa, però la filla gran estava sopant en un dels restaurants del poble. En un primer moment, els veïns van avisar la família que la gossa s’havia escapat. Ella va tornar a casa per tancar-la. Al cap d’una estona, però, l’animal la va anar a buscar fins al mateix establiment. Quan va tornar per deixar la gossa es va trobar la finestra oberta de la seva habitació i tota la casa regirada. Havien entrat a robar feia poc.La propietària reconeix que la gossa s’acostuma a escapar de casa i va a dos bars del poble, on sap que possiblement hi trobarà els seus amos. Casualment, però, aquest dissabte la va anar a buscar fins la mateixa porta d’on estava sopant.Aquest cap de setmana passat van robar Sant Julià de Vilatorta i Folgueroles. Aquest dilluns van tornar a entrar en una casa de Folgueroles i dimecres en una de Centelles. Aquests robatoris se sumen als que hi va haver fa setmanes en cases properes a la C-17, com Gurb, les Masies de Voltregà, Sant Martí de Centelles, Seva i Orís. Els Mossos d’Esquadra ho estan investigant.