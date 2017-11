La quarta edició d'Osona Debats tracta sobre la literatura

Durant la presentació de la jornada

Programa de la jornada

Nova edició d' Osona Debats . Aquest divendres l'Auditori de la Fundació Antiga Caixa de Manlleu acull la quarta edició de la jornada que tracta sobre la literatura. Tal com expliquen en una nota, s'analitzarà des d'una mirada retrospectiva el present i plantejarà quines són les línies del futur en relació a la literatura osonenca.Segons el coordinador de la jornada, Pep Paré, "Osona ha estat sempre un territori amb una copiosa, diversa i excel·lent producció literària". Per això, durant la jornada es debatrà quina visió particular té la comarca o quin pes té la tradició en la literatura, entre altres.Osona: la literatura tindrà dues parts. Durant el matí està previst un acte commemorant el 40 aniversari de la revista Reduccions amb Francesc Codina, actual director de la revista i amb les intervencions de dos dels seus antics directors: Ricard Torrents i Jordi Sarrate.Núria Armengol, escriptora i bibliotecària, tractarà en la seva xerrada de les revistes literàries de Vic des dels anys 50 i conduirà al públic a una petita exposició que estarà instal·lada a la Sala d'art de l'auditori per aquesta ocasió.A la tarda se succeiran les presentacions de Carme Rubio, crítica literària i Pol Serrabassa, professor. Després tindrà lloc una taula de debats amb Jesús Aumatell, artesà de llibres; Carles Dachs, poeta; Jordi Puntí, escriptor; David Plana, dramaturg i guionista. Per cloure l'acte es farà un espectacle poètic-musical amb la participació de Xevi Pujol, Carles Dachs, Maria Isern, Núria Armengol i Adrià Plana.La jornada, impulsada des de la Fundació Antiga Caixa Manlleu i organitzada juntament amb l'Ateneu de Vic, vol ser un punt i seguit d'anàlisi i debat però també de propostes de cara al futur per orientar accions i polítiques que puguin aportar millores al conjunt de la ciutadania d'Osona. La jornada també compta amb la col·laboració del Consell Comarcal i de la revista Reduccions. Serà d'11 a 14 i de 16 a 20.30 h a l'Auditori de la Fundació Antiga Caixa Manlleu.