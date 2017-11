Unes 200 botigues de Vic, a punt per celebrar el «Black Friday»

El popular Black Friday també arriba a Vic aquest divendres i dissabte, 24 i 25 de desembre. Vic Comerç preveu que més de 200 botigues participin d'aquesta iniciativa que ofereix descomptes especials als consumidors i alhora inicia la temporada de les compres nadalenques. L'horari comercial serà el convencional malgrat que algunes botigues és possible que allarguin l'obertura fins a les 10 de la nit.Les botigues que participen en aquesta jornada són sobretot dels sectors de la moda, perfumeria i tecnologia. Aquestes preveuen en general un augment de vendes respecte a l'any passat i que els representi un 30% de les vendes de la campanya de Nadal, que enguany es preveu millor que la del 2016.Els descomptes a les botigues d'aquest cap de setmana oscil·laran de mitjana entre el 30 i el 40%. Alguns comerços, però, ja han avançat el Black Friday i l'estan aplicant durant tota aquesta setmana.Des de l'entitat remarquen que els comerços esperen amb ganes el Black Friday i el Nadal, ja que aquests dos últims mesos (octubre i novembre) hi ha hagut un cert estancament del consum.D'altra banda, l'entitat de comerços ha organitzat un concurs d'aparadors. Es tracta que les botigues participants decorin els seus aparadors amb el negre com a color predominant en el producte, mobiliari o el fons de l'aparador. Es valorarà la proposta més creativa i impactant i es guardonarà a la Gala del Comerç prevista pel dia 11 de desembre.